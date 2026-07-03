МАГАТЭ рассчитывает скоро получить доступ к ядерным объектам ИРИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МАГАТЭ рассчитывает получить доступ к иранским ядерным объектам в ближайшие недели.
- Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США предполагает достижение всеобъемлющего соглашения в течение 60 дней.
- Меморандум затрагивает вопросы, связанные с ядерной тематикой, свободой судоходства через Ормузский пролив и территориальной целостностью.
ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. МАГАТЭ рассчитывает в ближайшие недели получить доступ к иранским ядерным объектам, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
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"Я надеюсь, что это произойдет в течение нескольких недель, не сильно позднее. Не забывайте, что в этом меморандуме о взаимопонимании, который они подписали, говорится о 60 днях на достижение соглашения — всеобъемлющего соглашения. Разумеется, речь там идет не только о ядерной теме", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Собеседник агентства напомнил, что в документе сторон также затрагивается и свобода судоходства через Ормузский пролив, и вопросы территориальной целостности, связанные с прекращением огня.
"То есть там присутствует целый ряд тем, и все они довольно сложные. Но они сами отвели себе эти два месяца. При этом время идет, так что осталось уже немного меньше. Поэтому я надеюсь, что если окончательное соглашение будет достигнуто в эти сроки, то появится возможность начать реальную работу, которая, конечно, будет включать доступ к этим объектам", - пояснил Гросси.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Иран после ударов США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и доступ к ядерным объектам, заявив, что все решения насчет взаимодействия с организацией принимает Высший совет национальной безопасности Ирана.
В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал первую операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран ответил на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре. Президент США Дональд Трамп тогда выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и добавил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.