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Инспекторы МАГАТЭ еще не вернулись на ядерные объекты Ирана, заявил Гросси - РИА Новости, 03.07.2026
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04:05 03.07.2026 (обновлено: 04:17 03.07.2026)
Инспекторы МАГАТЭ еще не вернулись на ядерные объекты Ирана, заявил Гросси

Гросси: инспекторам МАГАТЭ пока не удалось вернуться на ядерные объекты Ирана

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторам агентства пока не удалось вернуться на ядерные объекты Ирана.
  • Иран ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и доступ к ядерным объектам после ударов США в июне 2025 года.
ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Инспекторам МАГАТЭ пока не удалось вернуться на ядерные объекты Ирана, заявил в интервью РИА Новости гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
"Что касается доступа — вы спрашивали именно о нем. Мы пока не смогли вернуться на эти объекты. Мы запрашивали такой доступ. До сих пор получить его не удалось", - сказал он.
Вид на один из кварталов Тегерана - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
США рассчитывают на скорый допуск инспекторов МАГАТЭ в Иран
24 июня, 19:48
Иран после ударов США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и доступ к ядерным объектам, заявив, что все решения насчет взаимодействия с организацией принимает Высший совет национальной безопасности Ирана.
В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал первую операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран ответил на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре.
Президент США Дональд Трамп тогда выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и добавил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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23 июня, 20:49
 
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