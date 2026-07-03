Инспекторы МАГАТЭ еще не вернулись на ядерные объекты Ирана, заявил Гросси

Краткий пересказ от РИА ИИ Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторам агентства пока не удалось вернуться на ядерные объекты Ирана.

Иран ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и доступ к ядерным объектам после ударов США в июне 2025 года.

ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Инспекторам МАГАТЭ пока не удалось вернуться на ядерные объекты Ирана, заявил в интервью РИА Новости гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Что касается доступа — вы спрашивали именно о нем. Мы пока не смогли вернуться на эти объекты. Мы запрашивали такой доступ. До сих пор получить его не удалось", - сказал он.

Иран после ударов США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и доступ к ядерным объектам, заявив, что все решения насчет взаимодействия с организацией принимает Высший совет национальной безопасности Ирана.

В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал первую операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран ответил на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре.