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Гросси скоро посетит Калининград - РИА Новости, 03.07.2026
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02:11 03.07.2026 (обновлено: 02:32 03.07.2026)
Гросси скоро посетит Калининград

Гросси скоро посетит Калининград для переговоров по ЗАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о скором визите в Калининград для переговоров с «Росатомом» и российскими ведомствами по Запорожской АЭС.
  • На встречах обсуждаются режимы прекращения огня, работа ЗАЭС, военная ситуация и технические требования.
  • Гросси отметил, что общение проходит на высоком уровне и включает обсуждение средне- и долгосрочной перспективы.
ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в интервью РИА Новости, что вскоре посетит Калининград для переговоров с "Росатомом" и российскими ведомствами по Запорожской АЭС (ЗАЭС).
"Очень скоро, очень скоро. Я буду в Калининграде на очень важной встрече — мы называем такие встречи пленарными заседаниями. Там у нас проходят обмены мнениями с Росатомом, с Ростехнадзором, российским ядерным регулятором, с МИД России, а также с российскими Вооруженными силами и Росгвардией", - сказал он, отвечая на вопрос, когда он планирует вновь приехать в Россию.
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Собеседник агентства уточнил, что такие встречи стороны проводят время от времени, периодически, чтобы пройтись по ряду вопросов. "Режимы прекращения огня, работа станции (ЗАЭС - ред.), военная ситуация, технические требования — все эти темы мы обсуждаем. Обычно именно там я встречаюсь с Алексеем Лихачевым, генеральным директором "Росатома", - уточнил глава МАГАТЭ.
Он добавил, что такое общение также проходит и на высоком уровне. "О том, как мы видим ситуацию в средне- и долгосрочной перспективе", - пояснил Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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