Гросси скоро посетит Калининград

Краткий пересказ от РИА ИИ Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о скором визите в Калининград для переговоров с «Росатомом» и российскими ведомствами по Запорожской АЭС.

На встречах обсуждаются режимы прекращения огня, работа ЗАЭС, военная ситуация и технические требования.

Гросси отметил, что общение проходит на высоком уровне и включает обсуждение средне- и долгосрочной перспективы.

ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в интервью РИА Новости, что вскоре посетит Калининград для переговоров с "Росатомом" и российскими ведомствами по Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Очень скоро, очень скоро. Я буду в Калининграде на очень важной встрече — мы называем такие встречи пленарными заседаниями. Там у нас проходят обмены мнениями с Росатомом , с Ростехнадзором, российским ядерным регулятором, с МИД России, а также с российскими Вооруженными силами и Росгвардией", - сказал он, отвечая на вопрос, когда он планирует вновь приехать в Россию.

Собеседник агентства уточнил, что такие встречи стороны проводят время от времени, периодически, чтобы пройтись по ряду вопросов. "Режимы прекращения огня, работа станции (ЗАЭС - ред.), военная ситуация, технические требования — все эти темы мы обсуждаем. Обычно именно там я встречаюсь с Алексеем Лихачевым, генеральным директором "Росатома", - уточнил глава МАГАТЭ.

Он добавил, что такое общение также проходит и на высоком уровне. "О том, как мы видим ситуацию в средне- и долгосрочной перспективе", - пояснил Гросси.