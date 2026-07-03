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В Госдуме предложили обеспечить детям бесплатный туалет в торговых центрах - РИА Новости, 03.07.2026
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18:10 03.07.2026
В Госдуме предложили обеспечить детям бесплатный туалет в торговых центрах

"Новые Люди" предложили обеспечить бесплатный туалет для детей до семи лет в ТЦ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы
Герб России на здании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили обязать магазины и торговые объекты обеспечить бесплатный доступ к туалету для родителей с детьми до семи лет.
  • Норма должна применяться только в тех случаях, когда санитарное помещение уже существует и его использование семьей с ребенком возможно без риска для безопасности, санитарного состояния, сохранности имущества и нормальной работы торгового объекта.
  • Авторы инициативы считают, что ее реализация позволит повысить доступность городской и торговой инфраструктуры для семей с маленькими детьми.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ксения Горяечва и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили обязать магазины и торговые объекты обеспечить бесплатный доступ к туалету для родителей с детьми до семи лет.
Соответствующее обращение на имя главы Минпромторга Антона Алиханова имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Считаем необходимым предусмотреть обязанность торговых объектов, в которых имеется туалетное помещение для посетителей либо санитарное помещение, доступ к которому возможен без прохода через складские, производственные, режимные или иные зоны ограниченного доступа, обеспечивать бесплатный доступ к такому помещению родителю, законному представителю или иному сопровождающему лицу с ребенком в возрасте до семи лет", - сказано в обращении.
Парламентарии уточнили, что норма не должна требовать от небольших магазинов оборудовать новые санитарные помещения или менять планировку.
Они добавили, что предлагаемая норма должна применяться только в тех случаях, когда санитарное помещение уже существует и его использование семьей с ребенком возможно без риска для безопасности, санитарного состояния, сохранности имущества и нормальной работы торгового объекта.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит повысить доступность городской и торговой инфраструктуры для семей с маленькими детьми, обеспечить более понятный стандарт поведения для торговых объектов, а также сформировать более дружественную среду для семей без необходимости капитальных затрат и существенного увеличения операционных расходов действующих хозяйствующих субъектов.
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