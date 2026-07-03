Сдача документов кандидатов от КПРФ в депутаты Госдумы РФ

Сдача документов кандидатов от КПРФ в депутаты Госдумы РФ

ЦИК принял документы КПРФ для участия в выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральная избирательная комиссия России приняла у партии КПРФ документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.

Первую «тройку» общефедерального списка из 15 кандидатов КПРФ возглавили Геннадий Зюганов, Валентин Коновалов и Юрий Афонин.

КПРФ выдвинула для участия в думских выборах 336 кандидатов, из которых 21 участник СВО.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России приняла у партии КПРФ документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.

Документы в ЦИК принесли представители партии во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым . Принимал документы член ЦИК России Константин Мазуревский.

КПРФ 20 июня провела предвыборный съезд, в ходе которого были утверждены итоговый список кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва, а также предвыборная программа партии.

Первую "тройку" общефедерального списка из 15 кандидатов возглавили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава республики Хакасия, член ЦК КПРФ Валентин Коновалов и первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Всего КПРФ выдвинула для участия в думских выборах 336 кандидатов, из которых 321 распределены по 36 региональным группам. Кроме того, 21 кандидат от партии - участник СВО.