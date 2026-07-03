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ЦИК принял документы КПРФ для участия в выборах в Госдуму - РИА Новости, 03.07.2026
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11:28 03.07.2026 (обновлено: 11:36 03.07.2026)
ЦИК принял документы КПРФ для участия в выборах в Госдуму

ЦИК России принял документы КПРФ для участия в выборах в Госдуму

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСдача документов кандидатов от КПРФ в депутаты Госдумы РФ
Сдача документов кандидатов от КПРФ в депутаты Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сдача документов кандидатов от КПРФ в депутаты Госдумы РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия России приняла у партии КПРФ документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
  • Первую «тройку» общефедерального списка из 15 кандидатов КПРФ возглавили Геннадий Зюганов, Валентин Коновалов и Юрий Афонин.
  • КПРФ выдвинула для участия в думских выборах 336 кандидатов, из которых 21 участник СВО.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России приняла у партии КПРФ документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.
Документы в ЦИК принесли представители партии во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Принимал документы член ЦИК России Константин Мазуревский.
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30 июня, 12:37
КПРФ 20 июня провела предвыборный съезд, в ходе которого были утверждены итоговый список кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва, а также предвыборная программа партии.
Первую "тройку" общефедерального списка из 15 кандидатов возглавили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава республики Хакасия, член ЦК КПРФ Валентин Коновалов и первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.
Всего КПРФ выдвинула для участия в думских выборах 336 кандидатов, из которых 321 распределены по 36 региональным группам. Кроме того, 21 кандидат от партии - участник СВО.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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КПРФГосдума РФГеннадий Зюганов
 
 
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