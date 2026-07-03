Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перезапуск прямых авиарейсов между Владивостоком и Гонконгом обсуждается.
- На данный момент прямые рейсы в Гонконг выполняются только из Москвы.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Перезапуск прямых авиарейсов между Владивостоком и Гонконгом обсуждается, рассказал в интервью РИА Новости и.о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов.
"Возможность возобновления прямого воздушного сообщения с Гонконгом, которое уже функционировало в допандемийный период, как мы слышали, обсуждается", - сказал он.
Сегодня прямые рейсы в Гонконг выполняются только из одного города России - из Москвы.
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13 августа 2025, 04:21