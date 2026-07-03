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Конфликт с Польшей может плохо закончится для Зеленского, считает политолог - РИА Новости, 03.07.2026
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08:15 03.07.2026
Конфликт с Польшей может плохо закончится для Зеленского, считает политолог

Глазунов: конфликт с Польшей может закончиться не очень хорошо для Зеленского

© REUTERS / Stoyan NenovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конфликт между Польшей и Украиной может иметь негативные последствия для Владимира Зеленского, считает политолог Олег Глазунов.
  • Обострение отношений между странами произошло на фоне героизации Киевом нацистских преступников, что неприемлемо для Польши.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Конфликт между Польшей и Украиной может закончиться не очень хорошо для Владимира Зеленского, считает политолог Олег Глазунов.
Эксперт считает, что героизация виновников Волынской резни - неэтичное поведение главы Киевского режима. Он подчеркнул, что для Польши это неприемлемо, поэтому и возник конфликт.
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"В принципе, можно было это все сделать не так пафосно, как сделал Зеленский. Тогда, может быть, поляки как-то и проглотили бы. Но когда это все делается в рамках внешней и внутренней политики, то, естественно, Польша не смогла стерпеть. Сейчас поляки даже выступают против Зеленского. И в целом это может для него сложиться не очень хорошо", - сказал Глазунов интернет-изданию "Лента.ру".
Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков, как и польских – от украинских.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
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