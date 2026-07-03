Калмыкова завоевала золото на чемпионате России по спортивной гимнастике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Калмыкова завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике.
- По итогам упражнений она набрала 54,299 балла.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Анна Калмыкова завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Калуге.
По итогам упражнений Калмыкова набрала 54,299 балла. Второе место заняла Людмила Рощина (53,566), тройку лучших замкнула Алена Глотова (52,533).
Чемпионат России завершится 6 июля.