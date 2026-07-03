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Калмыкова завоевала золото на чемпионате России по спортивной гимнастике - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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17:53 03.07.2026
Калмыкова завоевала золото на чемпионате России по спортивной гимнастике

Калмыкова победила в многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнна Калмыкова
Анна Калмыкова - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Анна Калмыкова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Калмыкова завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике.
  • По итогам упражнений она набрала 54,299 балла.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Анна Калмыкова завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Калуге.
По итогам упражнений Калмыкова набрала 54,299 балла. Второе место заняла Людмила Рощина (53,566), тройку лучших замкнула Алена Глотова (52,533).
Чемпионат России завершится 6 июля.
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