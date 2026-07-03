"Здесь невыносимо": почему немцы бегут из Германии

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Светлана Медведева. Опрос, проведенный аналитической компанией Appinio, показал: две трети работающих немцев хотели бы трудоустроиться за рубежом, где больше платят и лучше качество жизни. В прошлом году в ФРГ зафиксировали рекордную эмиграцию. Почему ведущая экономика ЕС столкнулась с такой проблемой — в материале РИА Новости.

Сверкая пятками

Также респонденты (свыше 40 процентов) указывали на чрезмерную налоговую нагрузку в Германии. Порядка 30 процентов уже наводили справки по поводу работы за границей.

Особенно интересовались Великобританией, Швейцарией и США.

"Две трети задумываются об отъезде — это явный признак недовольства сложившимися условиями", — отмечает экономист карьерного портала Indeed Вирджиния Зондергельд.

И добавляет: политикам и работодателям следует максимально серьезно отнестись к таким сигналам.

В 2025-м страну покинули 288,5 тысячи человек — очередной рекорд. В 2024-м было 270 тысяч.

© AP Photo / dpa / Daniel Reinhardt Пассажиры у входа в терминал аэропорта Гамбурга, Германия. 3 июня 2018 года © AP Photo / dpa / Daniel Reinhardt Пассажиры у входа в терминал аэропорта Гамбурга, Германия. 3 июня 2018 года

Ноль перспектив

Экономическая ситуация в Германии сложная. Уже несколько лет подряд экономика стагнирует, в 2025-м ВВП прибавил лишь 0,2 процента, объясняет доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Страна потеряла доступ к дешевому сырью и энергоносителям, лишилась многих рынков сбыта. Проблемы с США — ключевым торговым партнером. Производство сокращается, предприятия закрываются — вот люди и уезжают, добавляет профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.

Доступные энергоресурсы из России были секретом коммерческого успеха товаров "Made in Germany", призналась в интервью Reuters лидер партии АдГ Алис Вайдель.

"Потеря этих энергорерсурсов отбросила нас на годы назад. Мы лишились сотен тысяч рабочих мест, впали в зависимость от США, которые продают нам энергию по гораздо более высоким ценам", — подчеркнула она.

Немецкие предприятия все чаще переносят мощности и инвестиции за границу, пишет Handelsblatt.

Согласно недавнему опросу, 60 процентов компаний планируют постепенно сокращать персонал в Германии. Только в этом году в промышленности исчезнут до 100 тысяч рабочих мест — в машиностроении, автопроме, строительстве. Мощности переносят в Индию, Китай, Северную Америку, Африку, на Ближний Восток.

© AP Photo / Michael Sohn Автозавод Volkswagen в Германии © AP Photo / Michael Sohn Автозавод Volkswagen в Германии

Счета и не только

Атомные электростанции закрылись, дешевых газа и нефти нет. Коммунальные услуги, товары первой необходимости дорожают. Даже тем, кто не потерял работу, жить все труднее, говорит Зайнуллин.

В 2022-2025-м немецкая семья из четырех человек потратила на газ лишние 4815 евро, на свет — 1149. Из трех — 4376 и 1016 соответственно, двух — 2947 и 821, одиночки — 1264 и 500, сообщила газета Bild со ссылкой на исследование портала Verivoх.

"Качество жизни в Германии ухудшается из-за застоя в экономике, государство всеобщего благосостояния слабеет. Постоянное повышение налогов сопровождается урезанием социальных выплат, на которые уже нельзя полагаться", — пишет The European Conservative.

Политика Брюсселя и Берлина довела геополитическую напряженность до предела, но милитаризация общества мало кому нравится, указывает Зайнуллин.

Плюс из-за неконтролируемой миграции резко осложнилась социальная обстановка, участились этнические конфликты, повысился уровень преступности, добавляет Иванова-Швец.

Когда-то стабильная, спокойная, законопослушная Германия меняется на глазах — и не в лучшую сторону. Поэтому квалифицированные специалисты переезжают в другие страны, а США пользуются ситуацией, переманивая как целые компании, так и отдельных работников.