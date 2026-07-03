В Германии тысячи сотрудников Mercedes-Benz вышли на протесты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Германии тысячи сотрудников Mercedes-Benz Group AG вышли на протесты из-за новой программы сокращения расходов.
- Руководство компании планирует оставить 90 тысяч сотрудников без ежегодной премии и увеличить продолжительность рабочей недели без доплаты.
- Сотрудники предприятия в Зиндельфингене потребовали отставки председателя совета директоров Олы Каллениуса.
БЕРЛИН, 3 июл — РИА Новости. Тысячи сотрудников немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz Group AG вышли на протесты из-за новой программы сокращения расходов, передает SWR.
Газета Handelsblatt ранее писала, что компания оставит 90 тысяч своих сотрудников в ФРГ без ежегодной премии. Руководство также планирует увеличить продолжительность рабочей недели без доплаты. По оценкам издания, сэкономленная сумма может составить более десяти миллионов евро.
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"В пятницу по всей Германии тысячи сотрудников Mercedes вышли на протесты против курса компании на сокращение расходов. <…> В них приняли участие около 20 тысяч работников", — говорится в публикации со ссылкой на крупнейший профсоюз IG Metall.
Представитель компании, в свою очередь, заявил только о десяти тысячах протестующих.
По информации SWR, сотрудники предприятия в Зиндельфингене в федеральной земле Баден-Вюртемберг потребовали отставки председателя совета директоров автоконцерна Олы Каллениуса. Председатель производственного совета Mercedes-Benz Эргун Люмали осудил намерения руководства увеличить продолжительность рабочей недели с 35 до 40 часов и подчеркнул, что сотрудники не могут нести ответственность за просчеты совета директоров.
В апреле компания заявила, что ее квартальная чистая прибыль снизилась на 15,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,4 миллиарда евро.