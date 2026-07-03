Герасимов представит Путину доклад о достижениях российских военачальников

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину, что представит доклад о достижениях некоторых российских военачальников в ходе СВО.
Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.
"И он (полковник Александр Картавкин, командир 6-й мотострелковой дивизии - ред.), и ряд других заслуженных офицеров вам представим доклад (о достижениях некоторых российских военачальников - ред.)", - сказал Герасимов.