ВС России продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса и Новороссии

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Соединения и воинские части Объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса и Новороссии, доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
"Товарищ Верховный главнокомандующий, соединения и воинские части Объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса и Новороссии в соответствии с утвержденным замыслом", - обратился Герасимов к Путину.