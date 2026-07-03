Герасимов доложил о расширении полосы безопасности в Сумской области

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что группировка "Север" продолжает расширение полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.

"Группировка войск "Север", наступая одновременно на нескольких направлениях, продолжает расширение полосы безопасности на приграничных с Российской Федерацией районах Сумской и Харьковской областей Украины", - сказал Герасимов в ходе доклада президенту.