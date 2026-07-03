Герасимов рассказал об успехах группировок войск "Север" и "Восток"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Герасимов заявил о наиболее высоких темпах продвижения в зонах ответственности группировок войск "Север" и "Восток".
- Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Наиболее высокие темпы продвижения достигнуты в зонах ответственности группировок войск "Север" и "Восток", заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
"Наиболее высокие темпы продвижения достигнуты в полосах ответственности группировок "Север" и "Восток", - сказал Герасимов во время доклада президенту.