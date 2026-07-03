Герасимов рассказал об успехах группировок войск "Север" и "Восток"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Наиболее высокие темпы продвижения достигнуты в зонах ответственности группировок войск "Север" и "Восток", заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Наиболее высокие темпы продвижения достигнуты в полосах ответственности группировок "Север" и "Восток", - сказал Герасимов во время доклада президенту.