Герасимов: группы "Днепра" находятся в девяти километрах от Запорожья

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Передовые группы группировки "Днепр" находятся в девяти километрах от южных окраин Запорожья, сообщил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание.

"Передовые группы находятся в девяти километрах от южных окраин города Запорожья", - сказал Герасимов на совещании в докладе президенту.