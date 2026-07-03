Продолжается ликвидация ВСУ на восточном берегу Оскола, заявил Герасимов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные продолжают ликвидировать силы ВСУ на восточном берегу реки Оскол.
- Под контроль ВС РФ перешли четыре населенных пункта в районе южнее Боровой.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские военные продолжают ликвидировать силы ВСУ на восточном берегу реки Оскол, доложил президенту России Владимир Путин начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Продолжается ликвидация формирований противника на восточном берегу реки Оскол, в районе южнее Боровой", - сказал он, добавив, что там под контроль ВС РФ перешли четыре населенных пункта.
Владимир Путин в пятницу посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.