Рейтинг@Mail.ru
Продолжается ликвидация ВСУ на восточном берегу Оскола, заявил Герасимов - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 03.07.2026 (обновлено: 23:15 03.07.2026)
Продолжается ликвидация ВСУ на восточном берегу Оскола, заявил Герасимов

Герасимов: продолжается ликвидация сил ВСУ на восточном берегу реки Оскол

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Валерий Герасимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные продолжают ликвидировать силы ВСУ на восточном берегу реки Оскол.
  • Под контроль ВС РФ перешли четыре населенных пункта в районе южнее Боровой.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские военные продолжают ликвидировать силы ВСУ на восточном берегу реки Оскол, доложил президенту России Владимир Путин начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Продолжается ликвидация формирований противника на восточном берегу реки Оскол, в районе южнее Боровой", - сказал он, добавив, что там под контроль ВС РФ перешли четыре населенных пункта.
Владимир Путин в пятницу посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Наступление "Южной" группировки идет по всей линии фронта
Вчера, 23:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала