Завершается освобождение Красного Лимана, заявил Герасимов

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Завершается освобождение Красного Лимана в ДНР, важного административного центра и крупного логистического узла, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Завершается освобождение города Красный Лиман - важного административного центра и крупного железнодорожного узла, имеющего ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении", - сказал Герасимов в ходе доклада президенту.