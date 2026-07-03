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Завершается освобождение Красного Лимана, заявил Герасимов - РИА Новости, 03.07.2026
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22:54 03.07.2026 (обновлено: 23:02 03.07.2026)
Завершается освобождение Красного Лимана, заявил Герасимов

Герасимов: завершается освобождение Красного Лимана

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Завершается освобождение Красного Лимана в ДНР, важного административного центра и крупного логистического узла, заявил Валерий Герасимов.
  • Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Завершается освобождение Красного Лимана в ДНР, важного административного центра и крупного логистического узла, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
В пятницу президент России Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск.
"Завершается освобождение города Красный Лиман - важного административного центра и крупного железнодорожного узла, имеющего ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении", - сказал Герасимов в ходе доклада президенту.
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