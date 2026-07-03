ВС России наступают по всем направлениям, заявил Герасимов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о наступлении российских войск на всех направлениях.
- Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Наступление российских войск идет на всех направлениях, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
Президент в пятницу посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.
"Наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки ведется на всех направлениях", - сказал Герасимов.