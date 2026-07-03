Рейтинг@Mail.ru
ВС России наступают по всем направлениям, заявил Герасимов - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 03.07.2026 (обновлено: 23:02 03.07.2026)
ВС России наступают по всем направлениям, заявил Герасимов

Герасимов: наступление российских войск идет на всех направлениях

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Валерий Герасимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о наступлении российских войск на всех направлениях.
  • Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Наступление российских войск идет на всех направлениях, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
Президент в пятницу посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.
"Наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки ведется на всех направлениях", - сказал Герасимов.
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Киев пытается убедить Запад в перехвате инициативы, заявил Герасимов
Вчера, 23:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВалерий ГерасимовРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала