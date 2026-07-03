ВСУ предпринимают попытки прорваться в Купянск, заявил Герасимов

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВСУ предпринимают безуспешные попытки прорваться в Купянск, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
"На купянском направлении противник не оставляет своих намерений возвратить утраченные позиции в Купянске. Для этого дополнительно перебросил в этот район 11 батальонов, в том числе от двух бригад морской пехоты, которые предпринимают безуспешные попытки с целью прорваться в город или вытеснить наши подразделения на восточный берег реки Оскол", - сказал Герасимов в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.