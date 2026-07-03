Новый глава парламента Гагаузии хочет разблокировать диалог с Кишиневом

Краткий пересказ от РИА ИИ Валентин Гайдаржи заявил, что одной из ключевых задач станет разблокирование диалога между руководством Гагаузии и властями Молдавии для проведения выборов в регионе.

Николай Орманжи ушел в отставку с поста исполняющего обязанности председателя Народного собрания Гагаузии из-за признания виновным в служебной халатности.

Депутаты НСГ приняли к сведению решение Орманжи и избрали главой парламента Валентина Гайдаржи.

КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Новый глава парламента Гагаузии Валентин Гайдаржи заявил, что одной из ключевых задач станет разблокирование диалога между руководством автономии и властями Молдавии, чтобы создать условия для проведения выборов в высшее законодательное собрание региона.

Ранее в пятницу исполняющий обязанности председателя Народного собрания Гагаузии (НСГ, местного парламента) Николай Орманжи заявил об уходе в отставку, поскольку был признан виновным в служебной халатности. Депутаты НСГ приняли к сведение решение Орманжи и констатировали, что оно вступает в силу. Главой парламента был избран Валентин Гайдаржи.

"Та ситуация, образовавшаяся за последние 30 лет, а именно с избирательным процессом, который мы имеем, а именно с тем холодным отношениям Кишинева и Комрата, я думаю, что мы во взаимодействии со всеми депутатами разблокируем ту ситуацию. И призовем Кишинев к диалогу для разблокировки, для того чтобы наши жители могли выйти на выборы, а мы могли организовать эти выборы", - заявил Гайдаржи на внеочередном заседании НСГ.

Политик поблагодарил коллег за оказанное доверие и пояснил, что согласился на выдвижение своей кандидатуры не из-за "зарплаты и кресла".

« "Я долго думал, я не мог отказать. Я пришел как сын гагаузского народа, у которого кровь кипит, для решения всех вопросов по автономии Гагаузии", - подчеркнул он.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.