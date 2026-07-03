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Новый глава парламента Гагаузии хочет разблокировать диалог с Кишиневом - РИА Новости, 03.07.2026
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17:36 03.07.2026 (обновлено: 17:38 03.07.2026)
Новый глава парламента Гагаузии хочет разблокировать диалог с Кишиневом

Новый глава парламента Гагаузии Гайдаржи хочет разблокировать диалог с Кишиневом

CC BY-SA 4.0 / Злодей Андрей / GE.Comrat - Catedrala Sf. Ioan BotezătorulГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Злодей Андрей / GE.Comrat - Catedrala Sf. Ioan Botezătorul
Гагаузия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валентин Гайдаржи заявил, что одной из ключевых задач станет разблокирование диалога между руководством Гагаузии и властями Молдавии для проведения выборов в регионе.
  • Николай Орманжи ушел в отставку с поста исполняющего обязанности председателя Народного собрания Гагаузии из-за признания виновным в служебной халатности.
  • Депутаты НСГ приняли к сведению решение Орманжи и избрали главой парламента Валентина Гайдаржи.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Новый глава парламента Гагаузии Валентин Гайдаржи заявил, что одной из ключевых задач станет разблокирование диалога между руководством автономии и властями Молдавии, чтобы создать условия для проведения выборов в высшее законодательное собрание региона.
Ранее в пятницу исполняющий обязанности председателя Народного собрания Гагаузии (НСГ, местного парламента) Николай Орманжи заявил об уходе в отставку, поскольку был признан виновным в служебной халатности. Депутаты НСГ приняли к сведение решение Орманжи и констатировали, что оно вступает в силу. Главой парламента был избран Валентин Гайдаржи.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Экс-глава Гагаузии объяснила, почему премьер Молдавии ушел в отставку
Вчера, 13:53
"Та ситуация, образовавшаяся за последние 30 лет, а именно с избирательным процессом, который мы имеем, а именно с тем холодным отношениям Кишинева и Комрата, я думаю, что мы во взаимодействии со всеми депутатами разблокируем ту ситуацию. И призовем Кишинев к диалогу для разблокировки, для того чтобы наши жители могли выйти на выборы, а мы могли организовать эти выборы", - заявил Гайдаржи на внеочередном заседании НСГ.
Политик поблагодарил коллег за оказанное доверие и пояснил, что согласился на выдвижение своей кандидатуры не из-за "зарплаты и кресла".
«
"Я долго думал, я не мог отказать. Я пришел как сын гагаузского народа, у которого кровь кипит, для решения всех вопросов по автономии Гагаузии", - подчеркнул он.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий, что нередко приводило к задержкам в организации местных электоральных процессов.
Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой Народное собрание (парламент) Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта. Парламент Гагаузии в марте вновь утвердил состав избирательной комиссии и назначил новую дату выборов - 21 июня. ЦИК Молдавии 4 июня сообщил, что одобрил пакет поправок, которые позволят провести выборы парламента Гагаузии, несмотря на противоречия между избирательными кодексами республики и автономии. Однако последнее заседание по выборам нового парламента было сорвано из-за отсутствия кворума.
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