И. о. председателя Народного собрания Гагаузии подал в отставку

в феврале он ошибся при подсчете голосов, неверные данные были внесены в протокол. Орманжи был оштрафован на 140 долларов, а также был лишен права занимать публичные должности в органах местного публичного управления особого уровня сроком на 1 год. Политик заявил, что решение было вынесено в ускоренном режиме, а в деле был политический подтекст.