И. о. председателя Народного собрания Гагаузии подал в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполняющий обязанности председателя Народного собрания Гагаузии Николай Орманжи заявил об уходе в отставку.
- Суд Комрата признал его виновным в служебной халатности и оштрафовал его на 140 долларов.
- Орманжи лишен права занимать публичные должности в органах местного публичного управления особого уровня сроком на 1 год.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя Народного собрания Гагаузии (НСГ) Николай Орманжи заявил об уходе в отставку, поскольку был признан виновным в служебной халатности.
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"Я подал заявление о сложении с себя полномочий исполняющего обязанности председателя Народного собрания Гагаузии. Прошу принять мою отставку", - заявил Орманжи на заседании парламента автономии.
Депутаты НСГ приняли к сведение решение Орманжи и констатировали, что оно вступает в силу.
Суд Комрата 29 июня, признал Орманжи виновным в служебной халатности. По данным следствия,
в феврале он ошибся при подсчете голосов, неверные данные были внесены в протокол. Орманжи был оштрафован на 140 долларов, а также был лишен права занимать публичные должности в органах местного публичного управления особого уровня сроком на 1 год. Политик заявил, что решение было вынесено в ускоренном режиме, а в деле был политический подтекст.