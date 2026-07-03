Месси фартит на ЧМ-2026. Его остановит герой, ставший популярнее Овечкина?

Сборная Аргентины уверенно преодолела групповой этап чемпионата мира по футболу 2026 года и получила самую легкую сетку плей-офф. Команде Лионеля Месси бросит вызов дебютант мундиаля с 40-летним вратарем, который стал звездой.

Путь к плей-офф

Сборная Аргентины в статусе действующего чемпиона мира без проблем выиграла группу J. "Альбиселесте" поочередно разделались с командами Алжира (3:0), Австрии (2:0) и Иордании (3:1). Главным действующим лицом аргентинцев на групповом этапе стал тот, от кого все и ожидают увидеть разницу и результат. Лионель Месси на этом мундиале уже отметил 39-летие, а вместе с этим переписал целый ряд рекордов. Один из них — по голам за карьеру на чемпионатах мира. Сейчас в его активе 19 голов

На ЧМ-2026 Месси забил в каждом из трех матчей — даже в игре с иорданцами, по ходу которой Лео вышел на замену. Прославленный аргентинец стал лучшим бомбардиром группового этапа турнира, с шестью голами он делит лидерство с французом Килианом Мбаппе (4+2) по числу результативных действий. Правда, главному тренеру аргентинской сборной Лионелю Скалони есть, о чем задуматься, — кроме Месси голами в его команде успели отличиться только лишь Джовани Ло Чельсо и Лаутаро Мартинес (и тот — с пенальти). Впрочем, системно аргентинцы выглядят довольно убедительно, и всего один пропущенный мяч при восьми забитых за предыдущие три матча отмечает их дисциплинированную игру в обороне.

© REUTERS / TIM HEITMAN Лионель Месси © REUTERS / TIM HEITMAN Лионель Месси

По оценкам большинства экспертов и футбольных фанатов, среди всех участников плей-офф ЧМ-2026 Аргентине досталась самая простая и комфортная сетка — соперник топ-уровня им может попасться лишь в полуфинале. Сборная Кабо-Верде станет первым соперником "альбиселесте", кто постарается усложнить жизнь действующим чемпионам мира. Дебютанты мундиаля уже прыгнули выше головы и успели пошуметь на всю планету. Команда Кабо-Верде пробилась в плей-офф со второго места группы H, оставив позади себя Уругвай и Саудовскую Аравию и уступив лишь лучшей сборной Европы Испании. Скромная африканская дружина не потерпела ни одного поражения на групповом этапе и во всех трех матчах сыграла вничью.

Ее главным героем является 40-летний вратарь Возинья. Еще до старта ЧМ-2026 о нем мало кто знал, но после первой же игры на турнире, когда голкипер Кабо-Верде не дал Испании ни единой возможности поразить его ворота, Возинья обрел мировую известность.

© REUTERS / Phil Noble Возинья © REUTERS / Phil Noble Возинья

На его аккаунт в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская организация) в течение нескольких дней подписались миллионы фанатов, по числу подписчиков (17,3 млн) он уже многократно превосходит живую легенду мирового спорта и одного из самых популярных людей планеты Александра Овечкина (1,7 млн). Неожиданная и стихийная популярность помогла Возинье добиться важного — его матери, которой изначально не хватало средств приехать в Северную Америку и попасть на турнир, чтобы поддержать сына, помогли воплотить мечту неравнодушные люди.

© REUTERS / TROY TAORMINA Мать Возиньи © REUTERS / TROY TAORMINA Мать Возиньи

Прогноз

букмекерская компания Fonbet дает коэффициент 1.16, на их выход в 1/8 финала — 1.07. Маловероятный успех команды Кабо-Верде в основное время встречи оценивается коэффициентом 19.00, а их попадание в следующий раунд — 9.00. Сборная Аргентины называется неоспоримым и очевидным фаворитом противостояния. На победу действующих чемпионов мира вместе с Лионелем Месси в основное время матчадает коэффициент 1.16, на их выход в 1/8 финала — 1.07. Маловероятный успех команды Кабо-Верде в основное время встречи оценивается коэффициентом 19.00, а их попадание в следующий раунд — 9.00.

Где смотреть

Кинопоиске . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. Игра состоится на стадионе "Хард Рок Стэдиум" (Майами, США) 4 июля. Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск. Прямая трансляция матча будет доступна на. Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. Игра состоится на стадионе "Хард Рок Стэдиум" (Майами, США) 4 июля. Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.