В Молдавии оппозиция назвала отставку премьера политическим приговором

"Отставка премьер-министра — это политический приговор всей системе управления партии "Действие и солидарность", который был неизбежен. Проблема никогда не была в одном человеке, проблема в самой партии власти, проблема — в модели власти, которая поставила партийную преданность выше профессионализма, а политический контроль — выше государственных интересов", - написала Фуртунэ в своем Telegram-канале.

По ее словам, отставка премьер-министра похожа на побег с тонущего корабля. Она считает, что Мунтяну не хочет нести ответственности за решения, которые ведут страну к кризису, например, новую налоговую политику. "Если после смены одной фамилии система останется прежней, через несколько месяцев страна снова окажется в той же точке. По этому мы не должны отступать и добиться досрочных парламентских выборов, этот парламент не легитимный и не представляет народ, этот парламент представляет диктаторский режим который должен пасть чтоб молдавский народ стал свободным", - подчеркнула Фуртунэ.