В Молдавии оппозиция назвала отставку премьера политическим приговором

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил об отставке.
- Лидер оппозиционной партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ считает отставку Мунтяну приговором для правящей партии «Действие и солидарность».
- Виктория Фуртунэ призывает к досрочным парламентским выборам, утверждая, что текущий парламент не легитимен и не представляет народ.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Отставка премьер-министра Молдавии Александра Мунтяну стала приговором для правящей партии "Действие и солидарность", считает лидер оппозиционной партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ.
Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями. При этом 25 июня президент Майя Санду убеждала журналистов, что отставок и перестановок в кабмине не будет.
"Отставка премьер-министра — это политический приговор всей системе управления партии "Действие и солидарность", который был неизбежен. Проблема никогда не была в одном человеке, проблема в самой партии власти, проблема — в модели власти, которая поставила партийную преданность выше профессионализма, а политический контроль — выше государственных интересов", - написала Фуртунэ в своем Telegram-канале.
По ее словам, отставка премьер-министра похожа на побег с тонущего корабля. Она считает, что Мунтяну не хочет нести ответственности за решения, которые ведут страну к кризису, например, новую налоговую политику. "Если после смены одной фамилии система останется прежней, через несколько месяцев страна снова окажется в той же точке. По этому мы не должны отступать и добиться досрочных парламентских выборов, этот парламент не легитимный и не представляет народ, этот парламент представляет диктаторский режим который должен пасть чтоб молдавский народ стал свободным", - подчеркнула Фуртунэ.
Досрочные парламентские выборы могут произойти, если в парламенте дважды за три месяца провалится попытка сформировать правительство.
Мунтяну был утвержден премьером Молдавии в октябре 2025 года.