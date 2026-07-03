В Москве откроются фотовыставки о служении добровольцев РПЦ в зоне СВО

Уточняется, что зрителей познакомят с историей работы Патриаршей гуманитарной миссии в зоне украинского конфликта, презентуют концепцию выставки, а также предложат к просмотру документальный фильм о служении волонтеров, которые в том числе восстанавливают разрушенные дома, заботятся об одиноких инвалидах и стариках на дому, трудятся в госпиталях.

Патриаршая гуманитарная миссия помогает мирным жителям в зоне конфликта с 2023 года. Церковные центры помощи работают в 12 городах, в том числе в Белгородской, Курской, Ростовской, Херсонской, Запорожской областях, а также в ДНР, ЛНР и Республике Крым. За время работы в церковные центры поступило более 400 тысяч обращений, а беженцам и пострадавшим мирным жителям направили более 4,3 тысячи тонн гуманитарной помощи. Присоединиться к добровольцам для помощи людям в зоне конфликта можно на сайте помочьвбеде.рф.