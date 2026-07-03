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В Москве откроются фотовыставки о служении добровольцев РПЦ в зоне СВО - РИА Новости, 03.07.2026
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Религия
 
00:40 03.07.2026
В Москве откроются фотовыставки о служении добровольцев РПЦ в зоне СВО

В усадьбе "Люблино" пройдут фотовыставки о служении добровольцев РПЦ в зоне СВО

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДом-дворец Н.А.Дурасова в музее-усадьбе "Люблино" в Москве
Дом-дворец Н.А.Дурасова в музее-усадьбе Люблино в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Дом-дворец Н.А.Дурасова в музее-усадьбе "Люблино" в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фотовыставки о служении добровольцев РПЦ в зоне украинского конфликта откроются в Таганском парке и на территории музея-усадьбы «Люблино» в Москве.
  • Официальное открытие фотовыставок состоится 3 июля в 18:30, вход будет бесплатным.
  • На выставках будут представлены снимки добровольцев, которые помогают людям в зоне конфликта, а также будет показан документальный фильм об их служении.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Фотовыставки о служении добровольцев РПЦ в зоне украинского конфликта откроются в пятницу в Таганском парке столицы и на территории музея-усадьбы "Люблино", сообщили РИА Новости в Патриаршей гуманитарной миссии.
"Патриаршая гуманитарная миссия представит в Москве фотовыставки, посвященные служению добровольцев в зоне конфликта. Экспозиция под открытым небом весь июль будет идти сразу в двух парках Москвы – на территории музея-усадьбы "Люблино" и в Таганском парке. Вход бесплатный. Официальное открытие состоится 3 июля в 18.30", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что зрителей познакомят с историей работы Патриаршей гуманитарной миссии в зоне украинского конфликта, презентуют концепцию выставки, а также предложат к просмотру документальный фильм о служении волонтеров, которые в том числе восстанавливают разрушенные дома, заботятся об одиноких инвалидах и стариках на дому, трудятся в госпиталях.
"На выставке будут представлены снимки простых людей разных профессий, которые стали добровольцами и поехали помогать тем, у кого ничего не осталось. Посетители увидят добровольцев в привычной для них профессиональной обстановке. Фотостенды раскроют зрителям, почему эти обычные люди отправились в зону конфликта помогать нуждающимся", - отметили в РПЦ.
Патриаршая гуманитарная миссия помогает мирным жителям в зоне конфликта с 2023 года. Церковные центры помощи работают в 12 городах, в том числе в Белгородской, Курской, Ростовской, Херсонской, Запорожской областях, а также в ДНР, ЛНР и Республике Крым. За время работы в церковные центры поступило более 400 тысяч обращений, а беженцам и пострадавшим мирным жителям направили более 4,3 тысячи тонн гуманитарной помощи. Присоединиться к добровольцам для помощи людям в зоне конфликта можно на сайте помочьвбеде.рф.
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