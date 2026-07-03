Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа из 50 депутатов палаты общин Великобритании потребовала запретить мультфильм "Маша и Медведь", увидев в нем "российскую пропаганду".
- Армандо Мема, финский политик из партии "Альянс свободы", назвал русофобию в Европе психическим заболеванием, комментируя предложение британских депутатов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема на фоне идеи в Великобритании запретить мультфильм "Маша и Медведь" назвал русофобию в Европе психическим заболеванием.
В четверг газета Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем "российскую пропаганду". Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона "Маши и Медведя". Идея запретить "Машу и медведя" вызвала бурную реакцию пользователей в соцсети X, само предложение расценили как мелочное, а выдвинувших ее депутатов назвали неудачниками.
"Это перебор. Честно говоря, русофобия в Европе становится психическим заболеванием. Я люблю "Машу и Медведя", - прокомментировал Мема в соцсети Х предложение британских депутатов.
"Маша и Медведь" - анимационный сериал студии Animaccord, переведен более чем на 40 языков и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями мира. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.