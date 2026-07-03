МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема на фоне идеи в Великобритании запретить мультфильм "Маша и Медведь" назвал русофобию в Европе психическим заболеванием.

"Маша и Медведь" - анимационный сериал студии Animaccord, переведен более чем на 40 языков и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями мира. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.