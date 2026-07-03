Санкции ЕС привели Финляндию к максимальной с 1998 года безработице

Краткий пересказ от РИА ИИ Безработица в Финляндии по итогам мая 2026 года достигла максимального уровня с декабря 1998 года — 10,8%.

Финляндия возглавила антирейтинг по безработице в Евросоюзе.

По мнению финансового советника Алексея Родина, высокий уровень безработицы в Финляндии связан с антироссийскими санкциями Евросоюза.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Безработица в Финляндии по итогам мая подскочила до максимального уровня с 1998 года, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин рассказал агентству, что финский рынок труда попал в "безработную ловушку" из-за антироссийских санкций Евросоюза.

Так, 10,8% населения Финляндии в мае 2026 года было безработным. Это максимальный уровень с декабря 1998 года.

В результате Финляндия возглавила антирейтинг по безработице в Евросоюзе, в стране зафиксирован самый высокий показатель среди ЕС . Второй "самой безработной" европейской страной стала Испания (10,3%), а третьей - Швеция (8,8%).

Родин заявил агентству, что Финляндия оказалась в "безработной ловушке" из-за санкций Евросоюза против России.

Когда Европа отказалась от выгодных по стоимости нефти и газа из РФ и начала закупать более дорогое топливо у других стран, европейские компании были вынуждены перейти в режим "жесткой экономии". В частности, финский бизнес начал бороться с издержками за счет сокращения кадров.