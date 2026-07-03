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Санкции ЕС привели Финляндию к максимальной с 1998 года безработице - РИА Новости, 03.07.2026
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05:38 03.07.2026
Санкции ЕС привели Финляндию к максимальной с 1998 года безработице

Антироссийские санкции привели Финляндию к максимальной с 1998 года безработице

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Хельсинки
Города мира. Хельсинки - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Безработица в Финляндии по итогам мая 2026 года достигла максимального уровня с декабря 1998 года — 10,8%.
  • Финляндия возглавила антирейтинг по безработице в Евросоюзе.
  • По мнению финансового советника Алексея Родина, высокий уровень безработицы в Финляндии связан с антироссийскими санкциями Евросоюза.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Безработица в Финляндии по итогам мая подскочила до максимального уровня с 1998 года, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин рассказал агентству, что финский рынок труда попал в "безработную ловушку" из-за антироссийских санкций Евросоюза.
Так, 10,8% населения Финляндии в мае 2026 года было безработным. Это максимальный уровень с декабря 1998 года.
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В результате Финляндия возглавила антирейтинг по безработице в Евросоюзе, в стране зафиксирован самый высокий показатель среди ЕС. Второй "самой безработной" европейской страной стала Испания (10,3%), а третьей - Швеция (8,8%).
Родин заявил агентству, что Финляндия оказалась в "безработной ловушке" из-за санкций Евросоюза против России.
Когда Европа отказалась от выгодных по стоимости нефти и газа из РФ и начала закупать более дорогое топливо у других стран, европейские компании были вынуждены перейти в режим "жесткой экономии". В частности, финский бизнес начал бороться с издержками за счет сокращения кадров.
"Многие компании были завязаны на взаимодействии с Россией, как приграничная страна, - например, пострадали транспортные компании и загрузка портов. Также пострадал и туристический сегмент: гостиничный бизнес, рестораны и сфера услуг", - объяснил Родин.
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