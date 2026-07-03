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Самарский губернатор Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО - РИА Новости, 03.07.2026
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18:03 03.07.2026
Самарский губернатор Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО

Федорищев рассказал на Совете ПФО о поддержке самарских участников СВО

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ПФО
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании Совета ПФО доложил о поддержке участников СВО в регионе и внес предложения по совершенствованию подходов, сообщает пресс-служба облправительства.
Глава региона рассказал о действующей в регионе комплексной системе поддержки бойцов спецоперации.
"В Самарской области она охватывает более 28 тысяч человек, у нас действуют 47 мер. Но крайне важно постоянно совершенствовать механизмы помощи, опираясь на обратную связь от самих бойцов. Работаем сообща: совместные усилия органов власти, фонда "Защитники Отечества", Ассоциации ветеранов СВО, некоммерческих организаций и бизнеса позволяют нам не только решать текущие задачи, но и формировать новые практики социализации и адаптации наших ветеранов СВО к мирной жизни", – приводит пресс-служба слова Федорищева.
Руководитель области сообщил, что по инициативе участников региональной программы "Школа героев" реализуется проект "Сердце воина", в рамках которого поддержка ведется по двум траекториям: психологической помощи и сопровождения в трудоустройстве. Так, в настоящее время открыто 54 кабинета психологической помощи на базе учреждений социального обслуживания и кадровых центров "Работа России".
"Видим востребованность. Причем сейчас у нас акцент именно на семьи участников СВО. Очень многие хотели бы проконсультироваться", – пояснил Федорищев.
В пресс-службе напомнили, что особое внимание в регионе уделяется трудоустройству и реализации предпринимательских навыков ветеранов. Например, для поддержки бизнес-инициатив запущена программа "СВОе Дело. Самарская область", победители которой получают гранты до 500 тысяч рублей. Также предоставляется грант "Агромотиватор" на развитие собственного дела в сельском хозяйстве.
Глава региона отметил значимую роль Ассоциации ветеранов СВО.
"Многое из того, что мы обсуждаем здесь, в жизни сегодняшнего дня, социально-политические явления – все это требует системной координации не только со стороны исполнительной власти, но и непосредственно со стороны участников боевых действий", – пояснил Федорищев.
Губернатор в ходе выступления поделился эффективными практиками и внес ряд предложений по совершенствованию подходов. Среди них – программа содействия предпринимательской активности ветеранов СВО через механизм социального контракта на развитие бизнеса для самозанятых.
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