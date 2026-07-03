В Харьковской области объявили эвакуацию из 60 населенных пунктов

Краткий пересказ от РИА ИИ В 60 населенных пунктах Харьковской области объявили обязательную эвакуацию.

Она пройдет в Купянском, Богодуховском и Харьковском районах.

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В части Харьковской области объявили обязательную эвакуацию, сообщил глава военной администрации Олег Синегубов.

В начале июня он заявлял, что принудительное переселение людей идет в семи населенных пунктах на золочевском направлении.

« "Расширяем зону эвакуации гражданского населения из общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области. Соответствующее решение приняли на заседании совета обороны области", — написал Синегубов в Telegram-канале.

По его словам, обязательную эвакуацию объявили в 41 населенном пункте в Шевченковской общине, в 12 — в Богодуховском районе и семи — в Дергачевской общине.