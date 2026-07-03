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В Харьковской области объявили эвакуацию из 60 населенных пунктов - РИА Новости, 03.07.2026
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14:55 03.07.2026 (обновлено: 15:41 03.07.2026)
В Харьковской области объявили эвакуацию из 60 населенных пунктов

Власти Харьковской области объявили эвакуацию из 60 населенных пунктов

© AP Photo / Bernat ArmangueХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
Харьков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 60 населенных пунктах Харьковской области объявили обязательную эвакуацию.
  • Она пройдет в Купянском, Богодуховском и Харьковском районах.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В части Харьковской области объявили обязательную эвакуацию, сообщил глава военной администрации Олег Синегубов.
В начале июня он заявлял, что принудительное переселение людей идет в семи населенных пунктах на золочевском направлении.
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"Расширяем зону эвакуации гражданского населения из общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области. Соответствующее решение приняли на заседании совета обороны области", — написал Синегубов в Telegram-канале.
По его словам, обязательную эвакуацию объявили в 41 населенном пункте в Шевченковской общине, в 12 — в Богодуховском районе и семи — в Дергачевской общине.
Министерство развития общин и территорий Украины ранее заявляло, что с июня 2025 года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировали почти 147 тысяч человек.
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