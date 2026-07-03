Экс-сотрудника издательства условно осудили по делу о пропаганде ЛГБТ*

Краткий пересказ от РИА ИИ Замоскворецкий суд Москвы назначил Артему Вахляеву 4 года условно по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ*.

Ранее суд приговорил к такому же наказанию бывшего сотрудника издательства Popcorn Books Павла Иванова.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы назначил 4 года условно бывшему сотруднику издательства Артему Вахляеву по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ*, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Вахляеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно", - сказал собеседник агентства.

Обвинялся он по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации).

Ранее суд приговорил к такому же наказанию бывшего сотрудника издательства Popcorn Books Павла Иванова.

По данным СМИ, директора по продажам Иванова, одного из руководителей издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова и отвечавшего за склад и распространение литературы Артема Вахляева задержали в мае прошлого года. Сначала они находились под домашним арестом, затем фигурантам избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Им было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации с использованием служебного положения).

Как заявляли в "Эксмо", обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books были связаны с тем, что десятки книг с признаками ЛГБТ*-пропаганды не отражались в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия издательства.

В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult.