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Миронов предложил расселять аварийное жилье в срок не более трех лет - РИА Новости, 03.07.2026
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19:30 03.07.2026
Миронов предложил расселять аварийное жилье в срок не более трех лет

Сергей Миронов предложил расселять аварийное жилье в срок не более трех лет

© РИА НовостиСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости
Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миронов предложил закрепить в законодательстве обязательство муниципалитетов расселять аварийное жилье в срок не более трех лет с момента признания дома аварийным.
  • Изменение в законодательстве должно предусматривать персональную ответственность глав муниципалитетов и ежегодную отчетность перед населением.
  • "Справедливая Россия" предлагает предоставить нанимателям муниципального жилья право выбора между денежной компенсацией по рыночной цене и предоставлением другого благоустроенного жилья.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил расселять жителей аварийных домов в срок не более трех лет с момента признания жилья аварийным.
"Мы предлагаем закрепить в законодательстве обязательство муниципалитетов расселять аварийное жилье в срок не более трех лет с момента признания дома аварийным", - сказал Миронов в беседе с РИА Новости.
По его словам, изменение в законодательстве также должно предусматривать персональную ответственность глав муниципалитетов, а также вводить ежегодную отчетность перед населением. Политик напомнил, что в настоящее время федеральный закон не устанавливает конкретных сроков расселения аварийных домов – регионы и муниципалитеты сами определяют их в своих программах.
"Нужно исключить возможность неограниченного переноса сроков расселения без объективных и публично обоснованных причин, обеспечив государственное софинансирование капремонта для тех домов, которые приведены в ограниченно годное состояние не по вине собственников", - добавил Миронов.
Он отметил, что также надо установить, что размер выкупной стоимости за изымаемое аварийное жилье не может быть ниже средней рыночной стоимости аналогичного жилья в том же населенном пункте.
"Справедливая Россия" предлагает предоставить нанимателям муниципального жилья право выбора между денежной компенсацией по рыночной цене и предоставлением другого благоустроенного жилья. Сейчас право такого выбора предоставляется только по усмотрению чиновников", – подчеркнул лидер партии.
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