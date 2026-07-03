Миронов предложил расселять аварийное жилье в срок не более трех лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Миронов предложил закрепить в законодательстве обязательство муниципалитетов расселять аварийное жилье в срок не более трех лет с момента признания дома аварийным.

Изменение в законодательстве должно предусматривать персональную ответственность глав муниципалитетов и ежегодную отчетность перед населением.

"Справедливая Россия" предлагает предоставить нанимателям муниципального жилья право выбора между денежной компенсацией по рыночной цене и предоставлением другого благоустроенного жилья.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил расселять жителей аварийных домов в срок не более трех лет с момента признания жилья аварийным.

"Мы предлагаем закрепить в законодательстве обязательство муниципалитетов расселять аварийное жилье в срок не более трех лет с момента признания дома аварийным", - сказал Миронов в беседе с РИА Новости.

По его словам, изменение в законодательстве также должно предусматривать персональную ответственность глав муниципалитетов, а также вводить ежегодную отчетность перед населением. Политик напомнил, что в настоящее время федеральный закон не устанавливает конкретных сроков расселения аварийных домов – регионы и муниципалитеты сами определяют их в своих программах.

"Нужно исключить возможность неограниченного переноса сроков расселения без объективных и публично обоснованных причин, обеспечив государственное софинансирование капремонта для тех домов, которые приведены в ограниченно годное состояние не по вине собственников", - добавил Миронов

Он отметил, что также надо установить, что размер выкупной стоимости за изымаемое аварийное жилье не может быть ниже средней рыночной стоимости аналогичного жилья в том же населенном пункте.