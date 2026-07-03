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Новак поручил обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы - РИА Новости, 03.07.2026
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19:17 03.07.2026 (обновлено: 19:23 03.07.2026)
Новак поручил обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы

Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.
  • Он поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения спроса на рынках регионов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения спроса на рынках регионов, сообщило правительство РФ.
Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке, основное внимание на нем было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где в настоящее время сохраняется "напряженная обстановка в части топливообеспечения". Главы субъектов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов.
"Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках", - сообщило правительство по итогам совещания.
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РоссияЭкономикаИркутская областьЗабайкальский крайАлександр Новак
 
 
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