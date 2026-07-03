РЖД готовы развивать перевозки российского зерна в Иран

Руководители железных дорог России, Азербайджана и Ирана обсудили развитие западного маршрута МТК "Север - Юг", сообщили РЖД. Гендиректор РЖД Олег Белозеров провел в Москве переговоры с председателем Азербайджанских железных дорог Ровшаном Рустамовым и главой Иранских железных дорог Джаббарали Закери.

"Готовы развивать перевозки российского зерна в Иран. Динамика перевозок за январь-июнь положительная. Через Астару в Иран перевезено 65 тысяч тонн зерна, что более чем в 4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года", - цитируют РЖД слова Белозерова.