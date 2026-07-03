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РЖД готовы развивать перевозки российского зерна в Иран - РИА Новости, 03.07.2026
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15:15 03.07.2026
РЖД готовы развивать перевозки российского зерна в Иран

РЖД готовы развивать перевозки российского зерна в Иран по МТК "Север-Юг"

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РЖД готовы развивать перевозки российского зерна в Иран по МТК "Север — Юг".
  • Через Астару в Иран за январь-июнь перевезено 65 тысяч тонн зерна, что более чем в 4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. РЖД готовы развивать перевозки российского зерна в Иран по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг", сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров.
Руководители железных дорог России, Азербайджана и Ирана обсудили развитие западного маршрута МТК "Север - Юг", сообщили РЖД. Гендиректор РЖД Олег Белозеров провел в Москве переговоры с председателем Азербайджанских железных дорог Ровшаном Рустамовым и главой Иранских железных дорог Джаббарали Закери.
"Готовы развивать перевозки российского зерна в Иран. Динамика перевозок за январь-июнь положительная. Через Астару в Иран перевезено 65 тысяч тонн зерна, что более чем в 4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года", - цитируют РЖД слова Белозерова.
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ЭкономикаИранРоссияАзербайджанОлег БелозеровРЖДАзербайджанские железные дороги
 
 
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