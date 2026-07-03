Краткий пересказ от РИА ИИ
- РЖД готовы развивать перевозки российского зерна в Иран по МТК "Север — Юг".
- Через Астару в Иран за январь-июнь перевезено 65 тысяч тонн зерна, что более чем в 4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. РЖД готовы развивать перевозки российского зерна в Иран по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг", сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров.
Руководители железных дорог России, Азербайджана и Ирана обсудили развитие западного маршрута МТК "Север - Юг", сообщили РЖД. Гендиректор РЖД Олег Белозеров провел в Москве переговоры с председателем Азербайджанских железных дорог Ровшаном Рустамовым и главой Иранских железных дорог Джаббарали Закери.
"Готовы развивать перевозки российского зерна в Иран. Динамика перевозок за январь-июнь положительная. Через Астару в Иран перевезено 65 тысяч тонн зерна, что более чем в 4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года", - цитируют РЖД слова Белозерова.