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Билайн запустил линейку улучшайзеров для прокачки тарифов - РИА Новости, 03.07.2026
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10:00 03.07.2026

Билайн запустил линейку улучшайзеров для прокачки тарифов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Билайн запускает линейку улучшайзеров – новых пакетных решений, которые позволяют расширять возможности любого тарифа без его полной смены, сообщает пресс-служба оператора.
Первым предложением в этой линейке стал улучшайзер "план б.", который предназначен для продвинутой аудитории.
На первом этапе улучшайзер "план б." будет доступен для подключения на подписке bee (би). В дальнейшем Билайн планирует расширять доступность этого формата. Подключить улучшайзер можно будет и к архивным тарифам. Первый месяц он предоставляется бесплатно, далее стоимость составит 250 рублей в месяц.
Улучшайзер "план б." подключается сразу как единый пакет к подписке bee (би) и включает:
  • обмен гигабайт на цифровое золото с последующей конвертацией в бонусные рубли для оплаты связи;
  • дополнительные 1 тысяча ИИ-токенов для доступа к топовым нейросетям без ВПН для решения ежедневных задач по учебе, работе и досуга;
  • доступ к библиотеке промтов, чтобы взаимодействие с нейросетями было эффективнее и не требовало дополнительных запросов;
  • игровые механики и систему достижений с получением бонусов для оплаты связи;
  • 1 терабайт в "Облаке Билайн" для хранения фото, видео и документов.
Новая линейка отражает стратегию Билайна по развитию более гибкой тарифной модели, в которой клиент может не менять базовый продукт целиком, а дополнять его готовыми наборами функций в зависимости от своих задач и цифровых привычек.
"Мы видим, что клиентам все чаще нужна не фиксированная тарифная конструкция, а возможность гибко усиливать свое предложение под собственные задачи. Именно поэтому мы запускаем линейку улучшайзеров. Это новый уровень персонализации, при котором пользователь может взять свой текущий тариф и добавить к нему те возможности, которые раньше были доступны только внутри отдельного продукта. В случае с улучшайзером “план б.” мы фактически расширяем доступ к уникальному наполнению “плана б.” и делаем его доступным для более широкой аудитории", – подчеркнул заместитель гендиректора Билайна Олег Решетин, его слова приводит пресс-служба.
В дальнейшем Билайн планирует развивать линейку улучшайзеров, добавляя в нее новые пакетные возможности для разных пользовательских сценариев.
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