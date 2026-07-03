В Егорьевске возле дома, где погиб ребенок, появился стихийный мемориал

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Рядом с домом в Егорьевске, где во вторник при атаке БПЛА погиб шестимесячный ребенок, появился стихийный мемориал, к забору принесли мягкие игрушки, сообщили РИА Новости в окружении пострадавшей семьи.