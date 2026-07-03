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В Егорьевске возле дома, где погиб ребенок, появился стихийный мемориал - РИА Новости, 03.07.2026
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19:12 03.07.2026
В Егорьевске возле дома, где погиб ребенок, появился стихийный мемориал

В Егорьевске у дома, где при атаке погиб ребенок, появился стихийный мемориал

© РИА НовостиСтихийный мемориал рядом с домом в Егорьевске, где во вторник при атаке БПЛА погиб шестимесячный ребенок
Стихийный мемориал рядом с домом в Егорьевске, где во вторник при атаке БПЛА погиб шестимесячный ребенок - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости
Стихийный мемориал рядом с домом в Егорьевске, где во вторник при атаке БПЛА погиб шестимесячный ребенок
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Егорьевске частный дом загорелся в результате падения БПЛА.
  • Из-за атаки погиб шестимесячный ребенок, пострадавших госпитализировали.
  • Рядом с домом появился стихийный мемориал, также по инициативе близких друзей семьи открыт денежный сбор для поддержки пострадавших.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Рядом с домом в Егорьевске, где во вторник при атаке БПЛА погиб шестимесячный ребенок, появился стихийный мемориал, к забору принесли мягкие игрушки, сообщили РИА Новости в окружении пострадавшей семьи.
Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что частный дом в Егорьевске загорелся в результате падения БПЛА, из-под завалов извлекли двоих взрослых и двоих детей, пострадавших госпитализировали, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу.
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"Стихийный мемориал появился около дома. К месту трагедии приносят мягкие игрушки", - рассказал собеседник агентства.
Также по инициативе близких друзей пострадавшей семьи открыт денежный сбор.
"Мы ведем денежный сбор, чтобы поддержать семью, чтобы как-то они могли восстанавливать дом либо покупать новый, чтобы были возможности и реабилитироваться", - добавил собеседник агентства.
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