Джокович стал соперником Сафиуллина в четвертом круге Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона.
- В матче третьего круга Джокович победил француза Артура Риндеркнеша со счетом 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче третьего круга Джокович (7-й номер посева) нанес поражение французу Артуру Риндеркнешу (25) со счетом 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту.
Wimbledon ATP
03 июля 2026 • начало в 15:40
Завершен
Для серба эта победа стала 105-й на Уимблдоне в одиночном разряде. Он повторил рекорд швейцарца Роджера Федерера по этому показателю.
В четвертом раунде соперником 39-летнего Джоковича, который 24 раза побеждал на турнирах Большого шлема и семь раз выигрывал Уимблдон, будет россиянин Роман Сафиуллин, лучшим результатом которого на Уимблдоне является выход в четвертьфинал.