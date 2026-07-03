Джокович стал соперником Сафиуллина в четвертом круге Уимблдона

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Для серба эта победа стала 105-й на Уимблдоне в одиночном разряде. Он повторил рекорд швейцарца Роджера Федерера по этому показателю.