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Джокович стал соперником Сафиуллина в четвертом круге Уимблдона - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Теннис
 
18:55 03.07.2026 (обновлено: 18:59 03.07.2026)

Джокович стал соперником Сафиуллина в четвертом круге Уимблдона

© пресс-служба Уимблдонского турнираНовак Джокович
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© пресс-служба Уимблдонского турнира
Новак Джокович. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона.
  • В матче третьего круга Джокович победил француза Артура Риндеркнеша со счетом 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче третьего круга Джокович (7-й номер посева) нанес поражение французу Артуру Риндеркнешу (25) со счетом 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту.
Турниры Большого шлема
Wimbledon ATP
03 июля 2026 • начало в 15:40
Завершен
Артур Риндеркнех
1 : 35:74:66:16:7
Новак Джокович
Календарь Турнирная таблица История встреч
Для серба эта победа стала 105-й на Уимблдоне в одиночном разряде. Он повторил рекорд швейцарца Роджера Федерера по этому показателю.
В четвертом раунде соперником 39-летнего Джоковича, который 24 раза побеждал на турнирах Большого шлема и семь раз выигрывал Уимблдон, будет россиянин Роман Сафиуллин, лучшим результатом которого на Уимблдоне является выход в четвертьфинал.
Российский теннисист Роман Сафиуллин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Сафиуллин после победы в матче Уимблдона не смог сдержать слез
Вчера, 15:46
 
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