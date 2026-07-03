Джабаров прокомментировал атаку ВСУ на белорусский автобус под Брянском

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Попытки Киева отвечать террором на продвижение сил РФ ни к чему не приведут, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя атаку ВСУ на белорусский автобус под Брянском.