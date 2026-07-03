Джабаров прокомментировал атаку ВСУ на белорусский автобус под Брянском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе пункта пропуска "Красный камень" в Брянской области украинский беспилотник атаковал туристический автобус, следовавший по маршруту Минск — Гомель — Анапа.
- В результате атаки двое водителей и один пассажир получили легкие ранения.
- Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что попытки Киева отвечать террором на продвижение сил России ни к чему не приведут.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Попытки Киева отвечать террором на продвижение сил РФ ни к чему не приведут, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя атаку ВСУ на белорусский автобус под Брянском.
В четверг днем в районе пункта пропуска "Красный камень" в Брянской области украинский беспилотник атаковал туристический автобус, который следовал регулярным рейсом по маршруту Минск - Гомель - Анапа. Двое водителей и один пассажир получили легкие ранения.
"Такая гадость, как дроны, напичканные взрывчатыми веществами, гоняются за автобусами, за мирными жителями и наносят серьезный ущерб. Я думаю, чем сильнее мы будем наступать и давить, тем быстрее мы покончим с этим режимом. Эти их потуги отвечать таким террором ни к чему не приведут", - сказал Джабаров в разговоре с с "Лентой.ру".
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал атаку ВСУ на автобус целенаправленным ударом по гражданским лицам. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.