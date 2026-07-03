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Джабаров прокомментировал атаку ВСУ на белорусский автобус под Брянском - РИА Новости, 03.07.2026
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16:11 03.07.2026
Джабаров прокомментировал атаку ВСУ на белорусский автобус под Брянском

Джабаров: попытки Киева отвечать террором на продвижение России бесполезны

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе пункта пропуска "Красный камень" в Брянской области украинский беспилотник атаковал туристический автобус, следовавший по маршруту Минск — Гомель — Анапа.
  • В результате атаки двое водителей и один пассажир получили легкие ранения.
  • Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что попытки Киева отвечать террором на продвижение сил России ни к чему не приведут.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Попытки Киева отвечать террором на продвижение сил РФ ни к чему не приведут, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя атаку ВСУ на белорусский автобус под Брянском.
В четверг днем в районе пункта пропуска "Красный камень" в Брянской области украинский беспилотник атаковал туристический автобус, который следовал регулярным рейсом по маршруту Минск - Гомель - Анапа. Двое водителей и один пассажир получили легкие ранения.
"Такая гадость, как дроны, напичканные взрывчатыми веществами, гоняются за автобусами, за мирными жителями и наносят серьезный ущерб. Я думаю, чем сильнее мы будем наступать и давить, тем быстрее мы покончим с этим режимом. Эти их потуги отвечать таким террором ни к чему не приведут", - сказал Джабаров в разговоре с с "Лентой.ру".
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал атаку ВСУ на автобус целенаправленным ударом по гражданским лицам. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Последствия атаки дрона ВСУ на автобус на границе Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
В Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших от атаки ВСУ на автобус
2 июля, 17:06
 
РоссияВладимир ДжабаровБрянская область
 
 
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