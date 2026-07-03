Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.