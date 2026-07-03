ВСУ за неделю потеряли более 425 боевиков в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За сутки ВСУ потеряли более 425 военных, две боевые бронемашины и 82 автомобиля в зоне действий группировки войск "Днепр".
- Группировка "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 425 военных, две боевые бронемашины и 82 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю на данном направлении противник потерял более 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 82 автомобиля и 15 станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты.
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