Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России «сесть за стол переговоров» абсурдным.

По словам Галузина, решение о запрете любых переговоров с руководством России остается в силе с октября 2022 года.

Галузин подчеркнул, что прямые контакты между представителями РФ и Украины осуществлялись в 2025 году в Стамбуле, но украинская сторона объявила об одностороннем выходе из этого процесса.

ЖЕНЕВА, 3 июл - РИА Новости. Требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России "сесть за стол переговоров" откровенно абсурдно, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Ранее Сибига заявил, что, по его мнению, "духа Анкориджа" якобы больше нет, и призвал Россию ответить на предложения Украины.

"Двадцать восьмого июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России "сесть за стол переговоров". Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России", - сказал Галузин.

Тем не менее, отметил замминистра, прямые контакты между представителями РФ и Украины осуществлялись в 2025 году в Стамбуле, и "тот же Андрей Сибига в конце прошлого года объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса".