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В МИД прокомментировали заявление Сибиги о переговорах с Россией - РИА Новости, 03.07.2026
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02:39 03.07.2026 (обновлено: 02:40 03.07.2026)
В МИД прокомментировали заявление Сибиги о переговорах с Россией

Галузин: требование Сибиги к России сесть за стол переговоров абсурдно

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России «сесть за стол переговоров» абсурдным.
  • По словам Галузина, решение о запрете любых переговоров с руководством России остается в силе с октября 2022 года.
  • Галузин подчеркнул, что прямые контакты между представителями РФ и Украины осуществлялись в 2025 году в Стамбуле, но украинская сторона объявила об одностороннем выходе из этого процесса.
ЖЕНЕВА, 3 июл - РИА Новости. Требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России "сесть за стол переговоров" откровенно абсурдно, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Ранее Сибига заявил, что, по его мнению, "духа Анкориджа" якобы больше нет, и призвал Россию ответить на предложения Украины.
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"Двадцать восьмого июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России "сесть за стол переговоров". Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России", - сказал Галузин.
Тем не менее, отметил замминистра, прямые контакты между представителями РФ и Украины осуществлялись в 2025 году в Стамбуле, и "тот же Андрей Сибига в конце прошлого года объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса".
"Сегодня киевский мининдел вещает, что Россия якобы не хочет садиться за стол переговоров. Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды", - подчеркнул Галузин.
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РоссияВ миреУкраинаСтамбулМихаил ГалузинАндрей СибигаВладимир Зеленский
 
 
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