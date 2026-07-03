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У делегации сборной Египта возник конфликт с полицией перед матчем ЧМ - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
11:04 03.07.2026
У делегации сборной Египта возник конфликт с полицией перед матчем ЧМ

В Далласе произошел конфликт между представителями сборной Египта и полицией

© AP Photo / LM OteroПолицейский в Далласе
Полицейский в Далласе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / LM Otero
Полицейский в Далласе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Далласе между представителями сборной Египта по футболу и полицией завязался конфликт перед матчем 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.
  • Конфликт начался из-за попытки сфотографироваться с ребенком, в ходе инцидента сотрудник полиции оттолкнул представителя сборной Египта и положил руку на кобуру пистолета.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Далласе между представителями сборной Египта по футболу и полицией завязался конфликт, связанный с попыткой ребенка сфотографироваться с членами национальной команды, перед матчем 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против австралийцев.
На видео, опубликованном изданием Cairo 24, в холле отеля один из футболистов команды Египта фотографировался с ребенком, после чего Ибрагим Хасан, экс-игрок и нынешний директор сборной, попытался подойти к ребенку для совместной фотографии, однако сотрудник американской полиции грубо его оттолкнул и не позволил приблизиться.
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Затем завязалась потасовка и словесная перепалка, в ходе которой сотрудник правоохранительных органов положил руку на кобуру пистолета. После к инциденту подключились другие представители сборной Египта и сотрудники полиции. Со слов очевидца, ситуация позднее была урегулирована.
Хасан - брат-близнец Хусама Хасана, одного из самых титулованных игроков в истории футбола, который в десятку лучших игроков Африки XX века. Ибрагим Хасан выступал вместе со своим братом в различных египетских и зарубежных клубах. После завершения карьеры оба занялись деятельностью, связанной с футболом.
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