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В Дагестане арестовали пятерых подозреваемых в хищении нефтепродуктов - РИА Новости, 03.07.2026
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21:05 03.07.2026
В Дагестане арестовали пятерых подозреваемых в хищении нефтепродуктов

В Дагестане арестовали пятерых подозреваемых в хищении 110 тонн нефтепродуктов

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане пятеро участников преступной группы, подозреваемых в хищении не менее 110 тонн нефтепродуктов, взяты под стражу до 1 сентября.
  • По версии следствия, подозреваемые с 24 сентября 2025 года по 25 марта 2026 года похищали нефтепродукты из нефтескважин Ногайского района Дагестана и реализовывали их, причинив АО "Дагнефть" ущерб на сумму не менее 4,5 миллиона рублей.
  • Руководитель преступной группы передал сотруднику полиции взятку в 200 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с похищенными нефтепродуктами.
МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Пятеро участников преступной группы, подозреваемые в хищении не менее 110 тонн нефтепродуктов в Дагестане в период с сентября по март, взяты под стражу до 1 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
В четверг СК России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту хищения нефтепродуктов с нефтяных скважин в Ногайском районе Дагестана.
"Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении пятерых граждан России, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 4 статьи 158 и части 3 статьи 291 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере, и дача взятки)… Суд… заключил подозреваемых под стражу до 1 сентября", – говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, подозреваемые с 24 сентября 2025 по 25 марта 2026 года похищали нефтепродукты из нефтескважин Ногайского района Дагестана и реализовывали на нефтеперерабатывающие предприятия. В результате АО "Дагнефть" причинен ущерб на сумму не менее 4,5 миллиона рублей.
Кроме того, по версии следствия, руководитель преступной группы передал сотруднику полиции взятку в 200 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с похищенными нефтепродуктами к местам их реализации, что правоохранительные органы задокументировали в ходе оперативно-розыскного мероприятия.
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