В Дагестане арестовали пятерых подозреваемых в хищении нефтепродуктов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Дагестане пятеро участников преступной группы, подозреваемых в хищении не менее 110 тонн нефтепродуктов, взяты под стражу до 1 сентября.

По версии следствия, подозреваемые с 24 сентября 2025 года по 25 марта 2026 года похищали нефтепродукты из нефтескважин Ногайского района Дагестана и реализовывали их, причинив АО "Дагнефть" ущерб на сумму не менее 4,5 миллиона рублей.

Руководитель преступной группы передал сотруднику полиции взятку в 200 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с похищенными нефтепродуктами.

МАХАЧКАЛА, 3 июл - РИА Новости. Пятеро участников преступной группы, подозреваемые в хищении не менее 110 тонн нефтепродуктов в Дагестане в период с сентября по март, взяты под стражу до 1 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В четверг СК России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту хищения нефтепродуктов с нефтяных скважин в Ногайском районе Дагестана.

"Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении пятерых граждан России, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б" части 4 статьи 158 и части 3 статьи 291 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере, и дача взятки)… Суд… заключил подозреваемых под стражу до 1 сентября", – говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, подозреваемые с 24 сентября 2025 по 25 марта 2026 года похищали нефтепродукты из нефтескважин Ногайского района Дагестана и реализовывали на нефтеперерабатывающие предприятия. В результате АО "Дагнефть" причинен ущерб на сумму не менее 4,5 миллиона рублей.