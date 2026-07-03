Олег Николаев представил опыт Чувашии по адаптации ветеранов СВО

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Задача властей Чувашии — не ограничиваться разовыми мерами поддержки участников СВО, а выстроить устойчивую систему сопровождения ветеранов и их семей, сообщил глава республики Олег Николаев, выступая в пятницу на заседании Совета при полпреде президента России в ПФО.

"Наша цель — чтобы каждый участник СВО, вернувшийся домой, чувствовал: здесь его ждут, здесь ценят его опыт, и здесь ему помогут найти свое место в мирной жизни. Республика делает все возможное, чтобы эта система работала четко, быстро и по-человечески", — подчеркнул Николаев, его слова приводит пресс-служба правительства Чувашии.

Он напомнил, что в республике действует единая межведомственная модель поддержки участников СВО, в которую включены учреждения здравоохранения и соцзащиты, служба занятости, образовательные организации, общественные объединения и бизнес.

Одно из ключевых направлений — обучение и переподготовка тех, кому требуется смена профессии, работодателя или у кого есть желание начать свое дело. Многоканальная система позволяет участникам СВО выбрать подходящий формат обучения и получить поддержку на этапе трудоустройства. В частности, участники СВО могут бесплатно пройти переобучение как по госпрограмме Чувашской Республики "Содействие занятости населения", так и по федеральному проекту "Активные меры содействия занятости" нацпроекта "Кадры". Ряд предприятий принимает бойцов на условиях ученического договора: обучение проходит непосредственно на производстве с гарантией последующего трудоустройства.

Для желающих открыть свое дело предусмотрен механизм социального контракта. Особый акцент сделан на интеграцию в АПК и сферу предпринимательства. В регионе действуют профильные проекты "Школа фермера" и грантовая программа "Агромотиватор". Получить необходимые навыки для ведения коммерческой деятельности можно благодаря программам "СВОи в бизнесе" и "СВОй бизнес". Ветераны, желающие работать на должностях государственной и муниципальной службы, проходят переподготовку в рамках регионального проекта "Время СВОих" — аналога федеральной программы "Время героев".

Учебные заведения республики предоставляют участникам СВО бюджетные места, делают скидки на дополнительное обучение, выплачивают единовременные пособия и освобождают от платы за общежитие. Показательным примером инклюзивного подхода стала работа учебного центра Минсельхоза Чувашии "Нива", который закупил автомобили с ручным управлением. Это позволяет ветеранам с ранениями бесплатно обучаться вождению.

Второй год в республике успешно реализуется проект "Шаг в мирную жизнь", инициированный главой Чувашии. Он объединяет медицинскую реабилитацию, переобучение и помощь в трудоустройстве, адаптацию жилья, зубопротезирование, психологическую поддержку, поиск пропавших без вести и информирование о доступных мерах поддержки. В рамках проекта сформирован "Десант поддержки" — мобильные бригады специалистов, которые проводят выездные консультации в муниципалитетах, обеспечивая ветеранов и их семьи адресной помощью по принципу одного окна.