Чемпионат мира по футболу 2026: расписание, группы, стадионы и фавориты

Самый ожидаемый футбольный турнир года – 23-й розыгрыш чемпионата мира – стартует уже 11 июня. Впервые в истории турнира в нем примут участие аж 48 национальных сборных. А значит, на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике мы увидим 104 матча за 38 дней.

2006 — ИТАЛИЯ

2010 — ИСПАНИЯ

2014 — ГЕРМАНИЯ

2018 — ФРАНЦИЯ

2022 — АРГЕНТИНА

© ФИФА Лионель Месси © ФИФА Лионель Месси

Заметим, что стартующий ЧМ стал первым футбольным турниром такого уровня с применением динамическое ценообразование. Стоимость билетов на финальное противостояние достигла 11 тысячи долларов (почти 800 тыс. рублей), цены подскочили и на рядовые матчи, что привело к расследованию со стороны генеральных прокуроров штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Когда пройдет ЧМ-2026: дата и расписание матчей

Расписание группового этапа

ПЕРВЫЙ ТУР

11 июня. Матч открытия ЧМ-2026

22:00* / Мексика – ЮАР – 2:0

12 июня

5:00 / Южная Корея – Чехия – 2:1

/ – Чехия – 2:1 22:00 / Канада – Босния и Герцеговина – 1:1

13 июня

4:00 / США – Парагвай – 4:1

/ – Парагвай – 4:1 22:00 / Катар – Швейцария – 1:1

14 июня

1:00 / Бразилия – Марокко – 1:1

Бразилия – Марокко – 1:1 4:00 / Гаити – Шотландия – 0:1

/ Гаити – – 0:1 7:00 / Австралия – Турция – 2:0

/ – Турция – 2:0 20:00 / Германия – Кюрасао – 7:1

/ – Кюрасао – 7:1 23:00 / Нидерланды – Япония – 2:2

15 июня

2:00 / Кот-д’Ивуар – Эквадор – 1:0

/ – Эквадор – 1:0 5:00 / Швеция – Тунис – 5:1

/ – Тунис – 5:1 19:00 / Испания – Кабо-Верде – 0:0

/ Испания – Кабо-Верде – 0:0 22:00 / Бельгия – Египет – 1:1

16 июня

1:00 / Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1

/ Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1 4:00 / Иран – Новая Зеландия – 2:2

/ Иран – Новая Зеландия – 2:2 22:00 / Франция – Сенегал – 3:1

17 июня

1:00 / Ирак – Норвегия – 1:4

/ Ирак – – 1:4 4:00 / Аргентина – Алжир – 2:2

/ – Алжир – 2:2 7:00 / Австрия – Иордания – 3:0

/ – Иордания – 3:0 20:00 / Португалия – ДР Конго – 1:1

/ Португалия – ДР Конго – 1:1 23:00 / Англия – Хорватия – 4:2

18 июня

2:00 / Гана – Панама – 1:0

/ – Панама – 1:0 5:00 / Узбекистан – Колумбия – 1:3

ВТОРОЙ ТУР

19:00 / Чехия – ЮАР – 1:1

/ Чехия – ЮАР – 1:1 22:00 / Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1

19 июня

1:00 / Канада – Катар – 6:0

/ – Катар – 6:0 4:00 / Мексика – Южная Корея – 1:0

/ – Южная Корея – 1:0 22:00 / США – Австралия – 2:0

20 июня

1:00 / Шотландия – Марокко – 0:1

/ Шотландия – – 0:1 4:00 / Бразилия – Гаити – 3:0

/ – Гаити – 3:0 7:00 / Турция – Парагвай – 0:1

/ Турция – – 0:1 20:00 / Нидерланды – Швеция – 5:1

/ – Швеция – 5:1 23:00 / Германия – Кот-д’Ивуар – 2:1

21 июня

3:00 / Эквадор – Кюрасао – 0:0

/ Эквадор – Кюрасао – 0:0 7:00 / Тунис – Япония – 0:4

/ Тунис – – 0:4 19:00 / Испания – Саудовская Аравия – 4:0

/ – Саудовская Аравия – 4:0 22:00 / Бельгия – Иран – 0:0

22 июня

1:00 / Уругвай – Кабо-Верде – 2:2

/ Уругвай – Кабо-Верде – 2:2 4:00 / Новая Зеландия – Египет – 1:3

/ Новая Зеландия – – 1:3 20:00 / Аргентина – Австрия – 2:0

23 июня

00:00 / Франция – Ирак – 3:0

/ – Ирак – 3:0 3:00 / Норвегия – Сенегал – 3:2

/ – Сенегал – 3:2 6:00 / Иордания – Алжир – 1:2

/ Иордания – – 1:2 20:00 / Португалия – Узбекистан – 5:0

/ – Узбекистан – 5:0 23:00 / Англия – Гана – 0:0

24 июня

2:00 / Панама – Хорватия – 0:1

/ Панама – – 0:1 5:00 / Колумбия – ДР Конго – 1:0

ТРЕТИЙ ТУР

22:00 / Швейцария – Канада – 2:1

/ – Канада – 2:1 22:00 / Босния и Герцеговина – Катар – 3:1

25 июня

1:00 / Шотландия – Бразилия – 0:3

/ Шотландия – – 0:3 1:00 / Марокко – Гаити – 4:2

/ – Гаити – 4:2 4:00 / Чехия – Мексика – 0:3

/ Чехия – – 0:3 4:00 / ЮАР – Южная Корея – 1:0

/ – Южная Корея – 1:0 23:00 / Кюрасао – Кот-д’Ивуар – 1:2

/ Кюрасао – – 1:2 23:00 / Эквадор – Германия – 2:1

© REUTERS / Jeenah Moon Неймар © REUTERS / Jeenah Moon Неймар

26 июня

2:00 / Япония – Швеция – 1:1

/ Япония – Швеция – 1:1 2:00 / Тунис – Нидерланды – 1:3

/ Тунис – – 1:3 5:00 / Турция – США – 3:2

/ – США – 3:2 5:00 / Парагвай – Австралия – 0:0

/ Парагвай – Австралия – 0:0 22:00 / Норвегия – Франция – 1:4

/ Норвегия – – 1:4 22:00 / Сенегал – Ирак – 5:0

27 июня

3:00 / Кабо-Верде – Саудовская Аравия – 0:0

/ Кабо-Верде – Саудовская Аравия – 0:0 3:00 / Уругвай – Испания – 0:1

/ Уругвай – – 0:1 6:00 / Египет – Иран – 1:1

/ Египет – Иран – 1:1 6:00 / Новая Зеландия – Бельгия – 1:5

28 июня

00:00 / Панама – Англия – 0:2

/ Панама – – 0:2 00:00 / Хорватия – Гана – 2:1

/ – Гана – 2:1 2:30 / Колумбия – Португалия – 0:0

/ Колумбия – Португалия – 0:0 2:30 / ДР Конго – Узбекистан – 3:1

/ – Узбекистан – 3:1 5:00 / Алжир – Австрия – 3:3

/ Алжир – Австрия – 3:3 5:00 / Иордания – Аргентина – 1:3

* здесь и далее – по московскому времени.

Расписание плей-офф

Две сильнейшие сборные из каждой группы выходят в 1/16 финала. Команды, занявшие в квартетах третьи места, попадут в рейтинг, топ-8 которого также отправится в плей-офф. Соответственно, из 48 команд в плей-офф пробьются 32, а 16 отправятся домой.

Матчи 1/16 финала пройдут с 28 июня по 3 июля, 1/8 финала – с четвертого по седьмое число. Что касается четвертьфиналов, то они по расписанию занимают 9-11 июля, а полуфиналы – 14-15 июля. Противостояние за третье место состоится 18 июля.

Матч открытия и финал

Первая встреча ЧМ-2026 пройдет 11 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико: сборная Мексики примет команду ЮАР, впервые в истории турнира повторится состав участников стартового противостояния мундиаля. Эти же коллективы открывали ЧМ-2010, который проходил 16 лет назад в Южно-Африканской Республике.

Финал 19 июля примет арена "Метлайф" в Нью-Йорке (пригород Ист-Ратерфорд).

Где пройдет ЧМ-2026: страны и города

США

Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд), Атланта, Фоксборо, Арлингтон, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфия, Сиэтл, Сан-Франциско.

Канада

Торонто, Ванкувер.

Мексика

Мехико, Гвадалахара, Монтеррей.

Стадионы ЧМ-2026

Города и стадионы Страна Город Стадион Вместимость США Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд) "Метлайф Стэдиум" 82500 Атланта "Мерседес-Бенц Стэдиум" 83000 Фоксборо "Джилетт Стэдиум" 65878 Арлингтон "Эй-ти-энд-ти Стэдиум" 80000 Хьюстон "Эн-ар-джи Стэдиум" 72220 Канзас-Сити "Эрроухед Стэдиум" 76416 Лос-Анджелес "Соу-Фай Стэдиум" 70240 Майами "Хард Рок Стэдиум" 67518 Филадельфия "Линкольн Файненшел Филд" 69796 Сиэтл "Люмен Филд" 72000 Сан-Франциско "Ливайс Стэдиум" 75000 Канада Торонто "БМО Филд" 45500 Ванкувер "Би-Си Плэйс" 54500 Мексика Мехико "Ацтека" 87523 Гвадалахара "Акрон" 49850 Монтеррей "Эстадио Бе-бе-уве-а" 53500

Состав 12 групп ЧМ-2026

Группы Участники Корзина посева А Мексика 1 ЮАР 3 Южная Корея 2 Чехия 4 B Канада 1 Босния и Герцеговина 4 Катар 3 Швейцария 2 C Бразилия (победы - 1958, 1962, 1970, 1994, 2002) 1 Марокко 2 Шотландия 3 Гаити 4 D США 1 Парагвай 3 Австралия 2 Турция 4 E Германия (1954, 1974, 1990, 2014) 1 Кот-д’Ивуар 3 Эквадор 2 Кюрасао 4 F Нидерланды 1 Япония 2 Швеция 4 Тунис 3 G Бельгия 1 Египет 3 Иран 2 Новая Зеландия 4 H Испания (2010) 1 Саудовская Аравия 3 Уругвай (1930, 1950) 2 Кабо-Верде 4 I Франция (1998, 2018) 1 Сенегал 2 Ирак 4 Норвегия 3 J Аргентина (1978, 1986, 2022) 1 Австрия 2 Алжир 3 Иордания 4 K Португалия 1 ДР Конго 4 Колумбия 2 Узбекистан 3 L Англия (1966) 1 Хорватия 2 Панама 3 Гана 4

Далее жирным выделены сборные, вышедшие в 1/16 финала:

Группа A

МЕКСИКА, ЮАР, Южная Корея, Чехия.

Группа B

КАНАДА, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, Катар, ШВЕЙЦАРИЯ.

Группа C

БРАЗИЛИЯ, МАРОККО, Гаити, Шотландия.

Группа D

США, ПАРАГВАЙ, АВСТРАЛИЯ, Турция.

Группа E

ГЕРМАНИЯ, Кюрасао, КОТ-Д’ИВУАР, ЭКВАДОР.

Группа F

НИДЕРЛАНДЫ, ЯПОНИЯ, ШВЕЦИЯ, Тунис.

Группа G

БЕЛЬГИЯ, ЕГИПЕТ, Иран, Новая Зеландия.

Группа H

ИСПАНИЯ, КАБО-ВЕРДЕ, Саудовская Аравия, Уругвай.

Группа I

ФРАНЦИЯ, СЕНЕГАЛ, Ирак, НОРВЕГИЯ.

Группа J

АРГЕНТИНА, АЛЖИР, АВСТРИЯ, Иордания.

Группа K

ПОРТУГАЛИЯ, ДР КОНГО, Узбекистан, КОЛУМБИЯ.

Группа L

АНГЛИЯ, ХОРВАТИЯ, ГАНА, Панама.

© FIFA Итоговая таблица всех групп на ЧМ-2026 © FIFA Итоговая таблица всех групп на ЧМ-2026

Сетка плей-офф ЧМ-2026

© 433 Сетка плей-офф ЧМ-2026 © 433 Сетка плей-офф ЧМ-2026

Расписание 1/16 финала ЧМ-2026

28 июня:

22:00 / ЮАР — Канада – 0:1.

29 июня:

20:00 / Бразилия — Япония – 2:1;

/ — Япония – 2:1; 23:30 / Германия — Парагвай – 1:1 (3:4 по пенальти).

30 июня:

04:00 / Нидерланды — Марокко – 1:1 (2:3 по пенальти);

/ Нидерланды — – 1:1 (2:3 по пенальти); 20:00 / Кот-д’Ивуар — Норвегия – 1:2.

1 июля:

00:00 / Франция — Швеция – 3:0;

/ — Швеция – 3:0; 04:00 / Мексика — Эквадор – 2:0;

/ — Эквадор – 2:0; 19:00 / Англия — ДР Конго – 2:1;

/ — ДР Конго – 2:1; 23:00 / Бельгия — Сенегал – 3:2.

2 июля:

03:00 / США — Босния и Герцеговина;

/ США — Босния и Герцеговина; 22:00 / Испания — Австрия.

3 июля:

02:00 / Португалия — Хорватия;

/ Португалия — Хорватия; 06:00 / Швейцария — Алжир;

/ Швейцария — Алжир; 21:00 / Австралия — Египет.

4 июля:

01:00 / Аргентина — Кабо-Верде;

04:30 / Колумбия — Гана.

Пары 1/16 и последующих стадий, как и результаты группового этапа, будут оперативно обновляться в этом материале.

на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА). С таблицами групп и подробной сеткой плей-офф можно ознакомиться

Фавориты, середняки и аутсайдеры

Как подсчитала статистическая платформа Opta, главным фаворитом чемпионата мира является сборная Испании (вероятность — 16,1%), следом идут французы (13%) и англичане (11,2%). А вот аргентинцы с Лионелем Месси видятся суперкомпьютеру четвертой по силе командой турнира, которая защитит золото с вероятностью 10,4%. Также отметим симпатичный коллектив португальцев с нестареющим Криштиану Роналду — они в рейтинге пятые (7%). Не забудем про бразильцев, нидерландцев, бельгийцев и немцев, которых по умолчанию относят к топам мирового первенства.

К середнякам, готовых зажечь в Северной Америке, можно отнести Хорватию, финалистов скандального финала Кубка африканских наций Сенегал и Марокко, Колумбию и Уругвай, а также дебютантов-норвежцев.

Явными аутсайдерами видятся экзотические Панама, Иордания, Кабо-Верде, Кюрасао и Гаити.

Как смотреть ЧМ-2026 в России?

Прямые трансляции матчей будут доступны на Кинопоиске . Следить за встречами мирового первенства также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

А где же сборная России?

В феврале 2022-го, ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за военного конфликта на Украине.

Таким образом, вслед за ЧМ-2022 и Евро-2024 наша команда пропускает третий большой турнир кряду.

Частые вопросы

Когда начнется ЧМ-2026 по футболу?

Турнир стартует 11 июня матчем открытия Мексика — ЮАР на стадионе "Ацтека" в Мехико. Финал — 19 июля.

Где пройдет чемпионат мира 2026?

Впервые турнир принимают сразу три страны — США, Канада и Мексика (16 городов). Большинство матчей и финал пройдут в США.

Сколько команд и матчей на ЧМ-2026?

Впервые играют 48 сборных (на 16 больше прежнего) — они разбиты на 12 групп по 4 команды. Всего будет сыграно рекордные 104 матча.

Где пройдет финал ЧМ-2026?

Финал состоится 19 июля на стадионе "Метлайф Стэдиум" в пригороде Нью-Йорка (Ист-Ратерфорд).

Будет ли сборная России на ЧМ-2026?

Нет, сборная России не участвует в турнире из-за санкций со стороны ФИФА.

Кто фаворит чемпионата мира 2026?

В числе главных претендентов называют Испанию, Англию, Францию, Аргентину и Португалию.

Где смотреть ЧМ-2026 в России?