Депутаты Тамбовской облдумы обсудили исполнение бюджета за прошлый год

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной думы утвердили итоги исполнения бюджета региона за 2025 год, сообщает пресс-служба регпарламента.

Вопрос, касающийся главного финансового документа региона за прошлый год, обсудили на заседании думы. Доходы бюджета Тамбовской области в 2025 году составили 81,8 миллиарда рублей, расходы — 81,4 миллиарда. Бюджет исполнен с профицитом — 410,6 миллиона рублей.

"Бюджет Тамбовской области, как и в предыдущие годы, сохранил социальную направленность. Расходы на социальную сферу в 2025 году составили 66,4% от общего объема расходов бюджета Тамбовской области", — приводит пресс-служба слова председателя регионального парламента Евгения Матушкина.

Он добавил, что принятые меры позволили своевременно и в полном объеме исполнить все расходные обязательства. Долговая политика в 2025 году была направлена на снижение дефицита и сокращение государственного долга.

Больше всего средств из бюджета Тамбовской области направили на реализацию нацпроектов "Молодежь и дети", "Инфраструктура для жизни", "Семья", "Продолжительная и активная жизнь".

Депутаты одобрили изменения в бюджете на 2026 год, а также на плановый период 2027 и 2028 годов. Законопроект внес глава региона Евгений Первышов. Поправки связаны с финансированием двух задач: завершения реконструкции дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Отъяссы (дополнительно 100 миллионов рублей) и обеспечения вывоза твердых коммунальных отходов (191,1 миллиона рублей).

"Основные характеристики бюджета Тамбовской области на 2026-2028 годы законом не изменяются. Доходы — 79,8 миллиарда рублей, расходы — 86,3 миллиарда рублей, дефицит — 6,5 миллиарда рублей", — отметил Матушкин.