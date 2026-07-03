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Депутаты Тамбовской облдумы обсудили исполнение бюджета за прошлый год - РИА Новости, 03.07.2026
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Тамбовская область
 
11:29 03.07.2026
Депутаты Тамбовской облдумы обсудили исполнение бюджета за прошлый год

Депутаты Тамбовской облдумы рассмотрели исполнение бюджета за 2025 год

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыЕвгений Матушкин
Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Евгений Матушкин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной думы утвердили итоги исполнения бюджета региона за 2025 год, сообщает пресс-служба регпарламента.
Вопрос, касающийся главного финансового документа региона за прошлый год, обсудили на заседании думы. Доходы бюджета Тамбовской области в 2025 году составили 81,8 миллиарда рублей, расходы — 81,4 миллиарда. Бюджет исполнен с профицитом — 410,6 миллиона рублей.
"Бюджет Тамбовской области, как и в предыдущие годы, сохранил социальную направленность. Расходы на социальную сферу в 2025 году составили 66,4% от общего объема расходов бюджета Тамбовской области", — приводит пресс-служба слова председателя регионального парламента Евгения Матушкина.
Он добавил, что принятые меры позволили своевременно и в полном объеме исполнить все расходные обязательства. Долговая политика в 2025 году была направлена на снижение дефицита и сокращение государственного долга.
Больше всего средств из бюджета Тамбовской области направили на реализацию нацпроектов "Молодежь и дети", "Инфраструктура для жизни", "Семья", "Продолжительная и активная жизнь".
Депутаты одобрили изменения в бюджете на 2026 год, а также на плановый период 2027 и 2028 годов. Законопроект внес глава региона Евгений Первышов. Поправки связаны с финансированием двух задач: завершения реконструкции дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Отъяссы (дополнительно 100 миллионов рублей) и обеспечения вывоза твердых коммунальных отходов (191,1 миллиона рублей).
"Основные характеристики бюджета Тамбовской области на 2026-2028 годы законом не изменяются. Доходы — 79,8 миллиарда рублей, расходы — 86,3 миллиарда рублей, дефицит — 6,5 миллиарда рублей", — отметил Матушкин.
Закон перераспределяет бюджетные ассигнования на 2026 год в пределах общего объема расходов региона. Кроме того, правительство увеличило резервные средства бюджета на 50,2 миллиона рублей.
 
Тамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Евгений ПервышовТамбовская областная Дума
 
 
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