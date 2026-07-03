Россия остается одним из ключевых поставщиков газа в ЕС, считают аналитики

Краткий пересказ от РИА ИИ Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу остаются стабильными, несмотря на сокращение трубопроводного импорта из РФ.

Импорт СПГ в Евросоюз в целом снизился в июне из-за сокращения поставок из США и прекращения части поставок с Ближнего Востока.

Европейские подземные хранилища газа сейчас заполнены на 49%, что ниже уровней последних лет для этого времени года, но темпы закачки газа в хранилища за последний месяц несколько ускорились.

БРЮССЕЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу остаются стабильными, несмотря на сокращение трубопроводного импорта из РФ, говорится в обновленном обзоре европейского аналитического центра Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу остаются стабильными, несмотря на сокращение трубопроводного импорта из РФ, говорится в обновленном обзоре европейского аналитического центра Bruegel

Аналитики напоминают, что после начала сокращения поставок российского трубопроводного газа Евросоюз смог заместить значительную их часть за счет импорта СПГ, включая из США Норвегии , однако российские поставки сжиженного газа морским путем при этом не упали.

"Хотя летом 2021 года объемы импорта российского трубопроводного газа начали снижаться, объем российского СПГ, поступающего в европейские терминалы, до настоящего времени остается неизменным", - говорится в обзоре Bruegel.

В июньском обновлении аналитики также отмечают, что импорт СПГ в Евросоюз в целом снизился из-за сокращения поставок из США и прекращения части поставок с Ближнего Востока.

"В июне импорт СПГ сократился вследствие снижения поставок газа из США и прекращения поставок с Ближнего Востока", - отмечается в документе.

Кроме того, согласно данным Bruegel, европейские подземные хранилища газа сейчас заполнены на 49%, что ниже уровней последних лет для этого времени года. Вместе с тем, темпы закачки газа в хранилища за последний месяц все же несколько ускорились.

Bruegel регулярно публикует мониторинг поставок газа в Евросоюз, включая трубопроводный газ и СПГ, а также данные о заполненности европейских газовых хранилищ.

Ранее Агентство ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER) сообщило, что импорт российского природного газа в Евросоюз в первые месяцы 2026 года после вступления в силу запрета на новые контракты не сократился, а вырос. Там отмечали, что в период с января по май 2026 года импорт российского трубопроводного газа вырос на 7% в годовом выражении, тогда как импорт российского СПГ увеличился на 11%.

Российский газ по-прежнему обеспечивает около 12% потребления газа в Евросоюзе. По оценке ACER, в 2024 году доля российского газа в импорте Венгрии и Словакии составляла около 70-80%, Греции - около 50-55%. Там также отметили, что главным поставщиком СПГ для Евросоюза уже стали США, на долю которых приходится более 60% всего импорта сжиженного газа в ЕС.

При этом, в целом главным поставщиком природного газа в ЕС в 2025 году стала Норвегия. За ней следуют США, третье место продолжает занимать Россия.