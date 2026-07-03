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Россия остается одним из ключевых поставщиков газа в ЕС, считают аналитики - РИА Новости, 03.07.2026
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10:53 03.07.2026
Россия остается одним из ключевых поставщиков газа в ЕС, считают аналитики

Bruegel: Россия остается одним из ключевых поставщиков газа в Евросоюз

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу остаются стабильными, несмотря на сокращение трубопроводного импорта из РФ.
  • Импорт СПГ в Евросоюз в целом снизился в июне из-за сокращения поставок из США и прекращения части поставок с Ближнего Востока.
  • Европейские подземные хранилища газа сейчас заполнены на 49%, что ниже уровней последних лет для этого времени года, но темпы закачки газа в хранилища за последний месяц несколько ускорились.
БРЮССЕЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу остаются стабильными, несмотря на сокращение трубопроводного импорта из РФ, говорится в обновленном обзоре европейского аналитического центра Bruegel.
Аналитики напоминают, что после начала сокращения поставок российского трубопроводного газа Евросоюз смог заместить значительную их часть за счет импорта СПГ, включая из США и Норвегии, однако российские поставки сжиженного газа морским путем при этом не упали.
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"Хотя летом 2021 года объемы импорта российского трубопроводного газа начали снижаться, объем российского СПГ, поступающего в европейские терминалы, до настоящего времени остается неизменным", - говорится в обзоре Bruegel.
В июньском обновлении аналитики также отмечают, что импорт СПГ в Евросоюз в целом снизился из-за сокращения поставок из США и прекращения части поставок с Ближнего Востока.
"В июне импорт СПГ сократился вследствие снижения поставок газа из США и прекращения поставок с Ближнего Востока", - отмечается в документе.
Кроме того, согласно данным Bruegel, европейские подземные хранилища газа сейчас заполнены на 49%, что ниже уровней последних лет для этого времени года. Вместе с тем, темпы закачки газа в хранилища за последний месяц все же несколько ускорились.
Bruegel регулярно публикует мониторинг поставок газа в Евросоюз, включая трубопроводный газ и СПГ, а также данные о заполненности европейских газовых хранилищ.
Ранее Агентство ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER) сообщило, что импорт российского природного газа в Евросоюз в первые месяцы 2026 года после вступления в силу запрета на новые контракты не сократился, а вырос. Там отмечали, что в период с января по май 2026 года импорт российского трубопроводного газа вырос на 7% в годовом выражении, тогда как импорт российского СПГ увеличился на 11%.
Российский газ по-прежнему обеспечивает около 12% потребления газа в Евросоюзе. По оценке ACER, в 2024 году доля российского газа в импорте Венгрии и Словакии составляла около 70-80%, Греции - около 50-55%. Там также отметили, что главным поставщиком СПГ для Евросоюза уже стали США, на долю которых приходится более 60% всего импорта сжиженного газа в ЕС.
При этом, в целом главным поставщиком природного газа в ЕС в 2025 году стала Норвегия. За ней следуют США, третье место продолжает занимать Россия.
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