В Брянске Мурашко и Ковальчук открыли филиал Сеченовского университета

Краткий пересказ от РИА ИИ Мурашко вместе с врио губернатора Брянской области Егором Ковальчуком и ректором Сеченовского университета Петром Глыбочко приняли участие в открытии кампуса филиала медицинского вуза в Брянске.

Это первый и на сегодня единственный в России филиал Сеченовского университета.

Под образовательный процесс выделено 7 тысяч квадратных метров, включая учебные аудитории, лаборатории, общежитие, библиотеку, столовую, актовый и спортивный залы.

БРЯНСК, 3 июл – РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вместе с врио губернатора Брянской области Егором Ковальчуком и ректором Сеченовского университета Петром Глыбочко приняли участие в открытии кампуса филиала медицинского вуза в Брянске, передает корреспондент РИА Новости.

"Это, действительно, знаковый день... Первый курс ... проходили студенты обучение пока не в этом здании, закончили первый курс почти 140 человек. В этом году набор студентов идет уже... Будет обучение в этом корпусе, он полностью соответствует современным требованиям для обучения студентов медицинским специальностям", - сказал журналистам Мурашко в ходе открытия кампуса.

Как рассказали журналистам в правительстве Брянской области, это первый и на сегодня единственный в России филиал Сеченовского университета. Инициатором его создания выступил уроженец Брянщины, ректор Сеченовки Петр Глыбочко, по инициативе которого в регионе появился и медицинский предуниверсарий.

В здании филиала под образовательный процесс выделено 7 тысяч квадратных метров — 4 этажа, полностью готовых к эксплуатации. Для студентов готовы учебные аудитории и лаборатории. В этом же здании теперь разместится предуниверсарий. На территории кампуса расположено общежитие на 68 мест, из которых 15 выделены для преподавателей. В распоряжении студентов и учеников предуниверсария будут библиотека, столовая, актовый и спортивный залы.