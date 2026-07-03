В Брянске Мурашко и Ковальчук открыли филиал Сеченовского университета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мурашко вместе с врио губернатора Брянской области Егором Ковальчуком и ректором Сеченовского университета Петром Глыбочко приняли участие в открытии кампуса филиала медицинского вуза в Брянске.
- Это первый и на сегодня единственный в России филиал Сеченовского университета.
- Под образовательный процесс выделено 7 тысяч квадратных метров, включая учебные аудитории, лаборатории, общежитие, библиотеку, столовую, актовый и спортивный залы.
БРЯНСК, 3 июл – РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вместе с врио губернатора Брянской области Егором Ковальчуком и ректором Сеченовского университета Петром Глыбочко приняли участие в открытии кампуса филиала медицинского вуза в Брянске, передает корреспондент РИА Новости.
"Это, действительно, знаковый день... Первый курс ... проходили студенты обучение пока не в этом здании, закончили первый курс почти 140 человек. В этом году набор студентов идет уже... Будет обучение в этом корпусе, он полностью соответствует современным требованиям для обучения студентов медицинским специальностям", - сказал журналистам Мурашко в ходе открытия кампуса.
Как рассказали журналистам в правительстве Брянской области, это первый и на сегодня единственный в России филиал Сеченовского университета. Инициатором его создания выступил уроженец Брянщины, ректор Сеченовки Петр Глыбочко, по инициативе которого в регионе появился и медицинский предуниверсарий.
В здании филиала под образовательный процесс выделено 7 тысяч квадратных метров — 4 этажа, полностью готовых к эксплуатации. Для студентов готовы учебные аудитории и лаборатории. В этом же здании теперь разместится предуниверсарий. На территории кампуса расположено общежитие на 68 мест, из которых 15 выделены для преподавателей. В распоряжении студентов и учеников предуниверсария будут библиотека, столовая, актовый и спортивный залы.
Решение о создании первого в России регионального филиала Первого МГМУ имени Сеченова было принято в 2024 году. Инициатива была направлена на решение кадрового вопроса в здравоохранении Брянской области, где до этого момента не было медицинского вуза. Торжественное открытие филиала и начало занятий для первых студентов состоялось в сентябре 2025 года.