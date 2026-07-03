Рейтинг@Mail.ru
В Брянске Мурашко и Ковальчук открыли филиал Сеченовского университета - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 03.07.2026
В Брянске Мурашко и Ковальчук открыли филиал Сеченовского университета

Мурашко и Ковальчук открыли филиал Сеченовского университета в Брянске

© РИА НовостиОткрытие кампуса брянского филиала Сеченовского университета
Открытие кампуса брянского филиала Сеченовского университета - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости
Открытие кампуса брянского филиала Сеченовского университета
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мурашко вместе с врио губернатора Брянской области Егором Ковальчуком и ректором Сеченовского университета Петром Глыбочко приняли участие в открытии кампуса филиала медицинского вуза в Брянске.
  • Это первый и на сегодня единственный в России филиал Сеченовского университета.
  • Под образовательный процесс выделено 7 тысяч квадратных метров, включая учебные аудитории, лаборатории, общежитие, библиотеку, столовую, актовый и спортивный залы.
БРЯНСК, 3 июл – РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вместе с врио губернатора Брянской области Егором Ковальчуком и ректором Сеченовского университета Петром Глыбочко приняли участие в открытии кампуса филиала медицинского вуза в Брянске, передает корреспондент РИА Новости.
"Это, действительно, знаковый день... Первый курс ... проходили студенты обучение пока не в этом здании, закончили первый курс почти 140 человек. В этом году набор студентов идет уже... Будет обучение в этом корпусе, он полностью соответствует современным требованиям для обучения студентов медицинским специальностям", - сказал журналистам Мурашко в ходе открытия кампуса.
Как рассказали журналистам в правительстве Брянской области, это первый и на сегодня единственный в России филиал Сеченовского университета. Инициатором его создания выступил уроженец Брянщины, ректор Сеченовки Петр Глыбочко, по инициативе которого в регионе появился и медицинский предуниверсарий.
В здании филиала под образовательный процесс выделено 7 тысяч квадратных метров — 4 этажа, полностью готовых к эксплуатации. Для студентов готовы учебные аудитории и лаборатории. В этом же здании теперь разместится предуниверсарий. На территории кампуса расположено общежитие на 68 мест, из которых 15 выделены для преподавателей. В распоряжении студентов и учеников предуниверсария будут библиотека, столовая, актовый и спортивный залы.
Решение о создании первого в России регионального филиала Первого МГМУ имени Сеченова было принято в 2024 году. Инициатива была направлена на решение кадрового вопроса в здравоохранении Брянской области, где до этого момента не было медицинского вуза. Торжественное открытие филиала и начало занятий для первых студентов состоялось в сентябре 2025 года.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Мурашко поздравил выпускников Российского университета медицины
25 июня, 19:35
 
Брянская областьРоссияМихаил МурашкоПетр ГлыбочкоПервый МГМУ имени СеченоваЕгор КовальчукБрянскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала