Краткий пересказ от РИА ИИ Великобритания может принять на вооружение дальнобойную ракету, созданную для ВСУ в рамках проекта Brakestop.

Радиус действия ракеты, разработанной в рамках проекта Brakestop, составляет около 500 километров.

Упор при ее разработке был сделан на дешевизну и скорость производства.

Министерство обороны Великобритании планирует скорректировать объемы производства в пользу оружия, которое можно производить быстро и в больших объемах.

ЛОНДОН, 3 июл - РИА Новости. Великобритания может сама принять на вооружение дальнобойную ракету, созданную для ВСУ в рамках проекта Brakestop, сообщает портал Великобритания может сама принять на вооружение дальнобойную ракету, созданную для ВСУ в рамках проекта Brakestop, сообщает портал UK Defence Journal со ссылкой на источники.

В июне газета Telegraph сообщила, что Великобритания уже испытала новое дальнобойное оружие, которое она намерена поставить Украине . Радиус действия ракеты, разработанной в рамках проекта Brakestop, составляет около 500 километров.

"Недорогое оружие, разработанное для Украины в рамках проекта Brakestop, может поступить на вооружение вооруженных сил Великобритании", - пишет издание.

Отмечается, что при разработке новой ракеты упор был сделан на дешевизну и скорость производства. При производстве ракеты используются более простые и дешевые корпуса и недорогие автомобильные системы навигации.

Источник в министерстве обороны заявил, что слишком большая часть британского военного бюджета ранее шла на высокотехнологичное оружие. Теперь военное ведомство скорректирует объемы производства в пользу оружия, которое можно производить быстро и в больших объемах.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.