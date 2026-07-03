СМИ: Британия может принять на вооружение дальнобойную ракету для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Великобритания может принять на вооружение дальнобойную ракету, созданную для ВСУ в рамках проекта Brakestop.
- Радиус действия ракеты, разработанной в рамках проекта Brakestop, составляет около 500 километров.
- Упор при ее разработке был сделан на дешевизну и скорость производства.
- Министерство обороны Великобритании планирует скорректировать объемы производства в пользу оружия, которое можно производить быстро и в больших объемах.
ЛОНДОН, 3 июл - РИА Новости. Великобритания может сама принять на вооружение дальнобойную ракету, созданную для ВСУ в рамках проекта Brakestop, сообщает портал UK Defence Journal со ссылкой на источники.
В июне газета Telegraph сообщила, что Великобритания уже испытала новое дальнобойное оружие, которое она намерена поставить Украине. Радиус действия ракеты, разработанной в рамках проекта Brakestop, составляет около 500 километров.
"Недорогое оружие, разработанное для Украины в рамках проекта Brakestop, может поступить на вооружение вооруженных сил Великобритании", - пишет издание.
Отмечается, что при разработке новой ракеты упор был сделан на дешевизну и скорость производства. При производстве ракеты используются более простые и дешевые корпуса и недорогие автомобильные системы навигации.
Источник в министерстве обороны заявил, что слишком большая часть британского военного бюджета ранее шла на высокотехнологичное оружие. Теперь военное ведомство скорректирует объемы производства в пользу оружия, которое можно производить быстро и в больших объемах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.