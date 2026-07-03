Рейтинг@Mail.ru
В Британии осудили идею запретить "Машу и Медведя" - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 03.07.2026 (обновлено: 16:22 03.07.2026)
В Британии осудили идею запретить "Машу и Медведя"

В Британии назвали идею запретить "Машу и Медведя" мелочной

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм "Маша и Медведь", увидев в нем "российскую пропаганду".
  • Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона мультфильма.
  • Пользователи соцсети X негативно отреагировали на идею запрета мультфильма, назвав депутатов неудачниками и выразив недовольство мелочностью предложения.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Идея запретить в Великобритании мультфильм "Маша и Медведь" вызвала бурную реакцию пользователей в соцсети X, само предложение расценили как мелочное, а выдвинувших ее депутатов назвали неудачниками.
В четверг газета The Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем "российскую пропаганду". Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона "Маши и Медведя".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Британия знает, как победить Россию. Но не знает, где на это взять деньги
Вчера, 08:00
"Это просто жалко. Серьезно.... Людей почему-то возмущает показ мультфильма про маленькую девочку и медведя. Это настолько мелочно и по-детски", — написал один из пользователей соцсети X.
Другой пользователь заявил о полной деградации британской власти. Еще один человек назвал британских депутатов "полными неудачниками".
«

"Эти депутаты вообще понимают, что "Маша и Медведь" — самый популярный мультфильм на их любимой Украине?" — отметил четвертый.

"Маша и Медведь" — анимационный сериал студии Animaccord, переведен более чем на 40 языков и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями мира. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Захарова иронично поздравила британский парламент с лидерством по ЛГБТ*
1 июля, 20:48
 
В миреВеликобританияУкраинаМаша и Медведи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала