Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм "Маша и Медведь", увидев в нем "российскую пропаганду".
- Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона мультфильма.
- Пользователи соцсети X негативно отреагировали на идею запрета мультфильма, назвав депутатов неудачниками и выразив недовольство мелочностью предложения.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Идея запретить в Великобритании мультфильм "Маша и Медведь" вызвала бурную реакцию пользователей в соцсети X, само предложение расценили как мелочное, а выдвинувших ее депутатов назвали неудачниками.
В четверг газета The Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем "российскую пропаганду". Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона "Маши и Медведя".
"Это просто жалко. Серьезно.... Людей почему-то возмущает показ мультфильма про маленькую девочку и медведя. Это настолько мелочно и по-детски", — написал один из пользователей соцсети X.
Другой пользователь заявил о полной деградации британской власти. Еще один человек назвал британских депутатов "полными неудачниками".
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"Эти депутаты вообще понимают, что "Маша и Медведь" — самый популярный мультфильм на их любимой Украине?" — отметил четвертый.
"Маша и Медведь" — анимационный сериал студии Animaccord, переведен более чем на 40 языков и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями мира. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.