Краткий пересказ от РИА ИИ Группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм "Маша и Медведь", увидев в нем "российскую пропаганду".

Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона мультфильма.

Пользователи соцсети X негативно отреагировали на идею запрета мультфильма, назвав депутатов неудачниками и выразив недовольство мелочностью предложения.

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Идея запретить в Великобритании мультфильм "Маша и Медведь" вызвала бурную реакцию пользователей в соцсети X, само предложение расценили как мелочное, а выдвинувших ее депутатов назвали неудачниками.

В четверг газета The Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем "российскую пропаганду". Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона " Маши и Медведя ".

"Это просто жалко. Серьезно.... Людей почему-то возмущает показ мультфильма про маленькую девочку и медведя. Это настолько мелочно и по-детски", — написал один из пользователей соцсети X.

Другой пользователь заявил о полной деградации британской власти. Еще один человек назвал британских депутатов "полными неудачниками".

« "Эти депутаты вообще понимают, что "Маша и Медведь" — самый популярный мультфильм на их любимой Украине?" — отметил четвертый.