Билайн получил премию в области генеративного ИИ за проект "ИИ-инженер"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Билайн стал победителем премии за применение генеративного ИИ в бизнесе Generation AI Awards 2026 в специальной номинации "Выбор генеративного ИИ", сообщил оператор.

Награду компания получила за проект "ИИ-инженер" (18+) — ИИ-агента для автономной диагностики инцидентов на телеком-оборудовании.

Проект Билайна отмечен за применение генеративного ИИ в одной из наиболее чувствительных для телекома зон — в работе с инцидентами на оборудовании. "ИИ-инженер" помогает автоматизировать разбор сбоев на сети: анализирует контекст, переводит запрос в последовательность технических действий, может сам выполнить часть операций на оборудовании, зафиксировать цифровой след в карточке обращения и, если этого недостаточно, маршрутизировать инцидент в нужную группу специалистов.

В основе ИИ-агента Билайна — ML-модели (модели машинного обучения), обученные на базе знаний Билайна, данные о сигналах оборудования, история инцидентов, инструкции заказчиков и контекст из проверенных внешних источников по модели RAG (генерация с дополненной выборкой). Такой подход позволяет ускорять разбор технических событий, снижать нагрузку на специалистов и повышать устойчивость инфраструктуры.

"Для нас эта награда — подтверждение того, что генеративный ИИ уже может эффективно работать не только в пользовательских сценариях, но и в критически важной телеком-инфраструктуре. Особенно приятно, что работу нашего "ИИ-инженера" высоко оценил беспристрастный ИИ-судья, проанализировавший технологическую сторону решения, его актуальность и перспективы", — отметил руководитель команды ИИ-дирекции по эксплуатации сети Билайна Александр Иваночкин.

Пилот проекта проходил в нескольких регионах с декабря 2025 года по февраль 2026 года. По итогам тестирования решение позволило в 7 раз ускорить время взятия инцидента в работу и сократить средние сроки устранения проблем. Весной 2026 года проект масштабировали на всю страну. По состоянию на июнь 2026 года "ИИ-инженер" обработал уже более 200 тысяч инцидентов и примерно в 40% случаев сам принимал меры для решения проблемы — без подключения первой линии сопровождения. По данным компании, точность работы системы доходит до 95%, отметили в ПАО "ВымпелКом"