Рейтинг@Mail.ru
Белоусов обсудил с Аксеновым и Развожаевым обстановку в Крыму - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 03.07.2026 (обновлено: 16:26 03.07.2026)
Белоусов обсудил с Аксеновым и Развожаевым обстановку в Крыму

МО РФ: Белоусов обсудил с Аксеновым и Развожаевым обстановку в Крыму

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны России Андрей Белоусов провел рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота.
  • Белоусов обсудил текущую обстановку на полуострове с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил с ними обстановку на полуострове, сообщили в Минобороны РФ.
Белоусов провел рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота, командующий объединением Сергей Пинчук доложил ему о решаемых задачах, и мероприятиях по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению военной безопасности в регионе.
"Также министр обороны РФ встретился с главой республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил текущую обстановку на полуострове", - говорится в сообщении.
После работы на командном пункте Белоусов вручил военнослужащим Черноморского флота, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, госнаграды, в том числе медали "За Отвагу", "За Храбрость" и "За спасение погибавших".
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Глава парламента Крыма назвал угрозы Зеленского пафосным заявлением
1 июля, 10:21
 
Республика КрымАндрей БелоусовСергей Аксенов (политик)Михаил РазвожаевРоссияСевастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала