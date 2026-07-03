Белоусов обсудил с Аксеновым и Развожаевым обстановку в Крыму

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил с ними обстановку на полуострове, сообщили в Минобороны РФ.

После работы на командном пункте Белоусов вручил военнослужащим Черноморского флота, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, госнаграды, в том числе медали "За Отвагу", "За Храбрость" и "За спасение погибавших".